Luton Town-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Luton Town-Everton è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Le tre vittorie consecutive contro Nottingham Forest, Liverpool e Brentford hanno scacciato la paura. Salvezza centrata per l’Everton di Sean Dyche, che grazie al successo ottenuto sabato scorso – un gol di Gueye è bastato per piegare le Bees – è ormai sicuro di giocare in Premier League anche il prossimo anno. I Toffees ce l’hanno fatta nonostante la pesante penalizzazione (8 punti in totale) comminata, in due momenti diversi, dalla lega che organizza il campionato inglese per via di alcune presunte violazioni del fair play finanziario.

È di 11 punti il vantaggio sulla terzultima, guarda caso proprio quel Luton Town che l’Everton affronterà nella partita che apre la trentaseiesima giornata. Con tre gare ancora da giocare, gli Hatters non possono più raggiungere gli uomini di Dyche, neppure se le vincessero tutte da qui alla fine. Decisiva, dicevamo, è stata l’accelerata da aprile in poi, con il club di Liverpool che nel giro di un mese ha fatto registrare quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Escludendo il “naufragio” di Stamford Bridge, in cui l’Everton ha incassato ben sei gol senza segnarne nessuno, la porta di Pickford è rimasta inviolata in quattro degli ultimi cinque turni. La situazione diventa giornata dopo giornata sempre più drammatica invece per il Luton di Rob Edwards, reduce da tre sconfitte consecutive (Manchester City, Brentford e Wolverhampton). Eppure il vantaggio del Nottingham Forest rimane minimo. I Tricky Trees (anche loro penalizzati) hanno un solo punto in più e tutto è ancora possibile, a patto che gli Hatters sfruttino quantomeno i prossimi due match casalinghi contro Everton e Fulham, due squadre che non hanno più obiettivi.

Infermeria ancora piena in casa Luton. Contro i Toffees a Kenilworth Road non saranno a disposizione Kabore, Nakamba, Ogbene, Potts, Brown e Bell. In compenso il ristabilito Adebayo potrebbe partire dal 1′.

Come vedere Luton Town-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Luton Town ed Everton è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Luton non può non sfruttare quest’occasione. Contro un Everton già salvo gli Hatters dovrebbero riuscire ad avere la meglio, portando a casa il terzo successo stagionale contro i Toffees. Gli uomini di Edwards, infatti, hanno avuto la meglio sia all’andata in campionato che in FA Cup (in entrambe le occasioni è finita 2-1).

Le probabili formazioni di Luton Town-Everton

LUTON TOWN (3-4-1-2): Kaminski; Mengi, Burke, Osho; Hashioka, Lokonga, Barkley, Doughty; Chong; Morris, Adebayo.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Young; Harrison, Garner, Gueye, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1