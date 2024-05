Getafe-Athletic Bilbao, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Getafe-Athletic Bilbao è una partita della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Athletic Bilbao non riesce più a vincere. E con la sconfitta rimediata sette giorni fa al Civitas Metropolitano nello scontro diretto con l’Atletico Madrid ha probabilmente detto addio alle già residue possibilità di raggiungere il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. I baschi è come se si fossero un po’ rilassati in seguito alla vittoria dell’agognata Coppa del Re, sollevata a distanza di 40 anni dall’ultima volta battendo ai rigori il Maiorca nella finalissima dello scorso 6 aprile a Siviglia.

Prima del k.o. con i Colchoneros, infatti, gli uomini di Ernesto Valverde non erano andati al di là di due pareggi con Villarreal e Granada (entrambi terminati 1-1). La vittoria in campionato manca addirittura dal 16 marzo, quando i biancorossi ebbero la meglio sull’Alaves. Una frenata brusca e inattche ha fatto scivolare l’Athletic Bilbao a -6 dall’Atletico Madrid: distanza difficile da colmare, malgrado restino da giocare ancora cinque partite. In ogni caso c’è un quinto posto – che vale la qualificazione all’Europa League – da difendere, anche se il divario nei confronti della sesta, la Real Sociedad, è rassicurante (sono sette i punti di vantaggio sui cugini).

Nel match che alza il sipario sulla trentaquattresima giornata i Leones saranno di scena a Getafe, contro una squadra che, pur essendo già salva, vuole provare a chiudere la stagione nella parte sinistra della graduatoria. Gli uomini di José Bordalas sono decimi in classifica, a -6 da quel settimo posto che significherebbe Conference League e non perdono da tre partite. Il tecnico degli Azulones, dovendo fare a meno dei vari Borja Mayoral, Arambarri e Duarte, in attacco si affiderà di nuovo all’ex Manchester United Greenwood, a segno due volte contro l’Almeria. Nell’Athletic sono invece assenti due titolari come de Galarreta e Sancet.

Come vedere Getafe-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Getafe-Athletic Bilbao, valida per la trentaquattresima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Alla luce degli ultimi risultati e soprattutto del momento di forma delle due squadre non è da escludere che il Getafe riesca ad evitare quantomeno la sconfitta contro l’Athletic Bilbao, che in trasferta non vince da quasi due mesi e che ha frenato dopo la vittoria della Coppa del Re.

Le probabili formazioni di Getafe-Athletic Bilbao

GETAFE (4-4-2): David Soria; Carmona, Djené, Alderete, Diego Rico; Ilaix Moriba, Milla, Maksimovic, Óscar Rodríguez; Greenwood, Latasa.

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Prados, Vesga, Unai Gómez; Iñaki Williams, Guruzeta, Nico Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1