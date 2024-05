Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Lipsia è una partita valida per la trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Grazie al successo del Borussia Dortmund nella semifinale d’andata di Champions League con il PSG anche la Bundesliga, come la Serie A, qualificherà cinque squadre e non solo quattro alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. L’ufficialità è arrivata proprio mercoledì scorso, chiudendo di fatto la lotta per il quarto e il quinto posto. Ci sarà dunque anche il Lipsia, che già aveva conquistato una bella fetta di qualificazione proprio dopo la vittoria per 4-1 sul Dortmund nell’ultimo fine settimana, tra le magnifiche 36 che parteciperanno alla “nuova” Champions 2024-25, ampliata e rinnovata.

Qualificazione meritatissima per i Roten Bullen, che da quando sono usciti dall’Europa non si sono più fermati, ad esclusione del pareggio a reti bianche con il Mainz. Sei vittorie nelle ultime sette partite, compresa quella nello scontro diretto con i gialloneri. A questo punto, l’obiettivo del Lipsia diventa quello – puramente simbolico – di scavalcare lo Stoccarda al terzo posto – gli Svevi hanno due punti in più – e chiudere dietro ai campioni del Bayer Leverkusen ed al Bayern Monaco secondo. Si gioca ancora parecchio invece l’Hoffenheim di Pellegrino Matarazzo. Soprattutto adesso che anche arrivando ottavi si staccherà un pass per l’Europa (se sarà l’Europa League o la Conference non è dato saperlo). Il club di Sinsheim al momento è nono, a pari punti con l’Augsburg e ne ha solo uno in meno del Friburgo settimo.

Hoffenheim in piena corsa per l’Europa

Kramaric e compagni una settimana fa hanno sprecato una ghiotta occasione perdendo in casa del Bochum (3-2) ed incassando la loro quarta sconfitta di fila in trasferta.

L’Hoffenheim contro il Lipsia punterà sulla spinta del proprio pubblico, davanti al quale ha vinto le ultime due partite, battendo prima Augsburg (3-1) e poi il Borussia Monchengladbach (4-3).

Come vedere Hoffenheim-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida tra Hoffenheim e Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Lipsia è arrivato indubbiamente al top della forma in questo finale di stagione ma dovrà fare i conti con le motivazioni di una squadra che, a differenza sua, l’Europa deve ancora conquistarla. Non sarebbe una sorpresa un eventuale risultato positivo dell’Hoffenheim in una match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Lipsia

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Kabak, Grillitsch, Drexler; Kadeřábek, Prömel, Stach, Kramarić, Jurásek; Weghorst, Beier.

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Orbán, Castello, Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Šeško, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2