I pronostici di giovedì 2 maggio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 2 maggio: si giocano le semifinali di andata di Europa League e Conference League con in campo Roma, Atalanta e Fiorentina.

Tre squadre italiane a caccia della finale: Atalanta e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League. La squadra allenata da Gasperini dopo avere fatto fuori il Liverpool sbancando Anfield non può avere paura del pur caldissimo Velodrome. I giallorossi se la vedranno invece con i freschi campioni di Germania, ancora imbattuti in stagione e con una clamorosa serie di gol segnati a tempo scaduto.

Il compito sulla carta più agevole spetta alla Fiorentina che dovrà ipotecare la finale battendo il Club Brugge per evitare di giocarsi il tutto per tutto in trasferta.

Pronostici altre partite

C’è anche un recupero di Premier League tra due squadre che segnano e subiscono gol con grande frequenza: Chelsea-Tottenham promette spettacolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Marsiglia-Atalanta, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Aston Villa (in Aston Villa-Olympiacos, Conference League, ore 21:00)

• Fiorentina (in Fiorentina-Club Brugge, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 20:30

• Al Ahli-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00

• Aston Villa-Olympiacos, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 20:30

• Marsiglia-Atalanta, Europa League, ore 21:00

• Roma-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Aston Villa vincente e almeno un gol per squadra (in Aston Villa-Olympiacos, Conference League, ore 21:00)