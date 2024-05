Lens-Lorient, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lens-Lorient è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Lens per un posto in Europa, il Lorient per restare in Ligue 1. Sembra quasi un testa-coda la sfida che andrà in scena al “Bollaert-Delelis” e che apre la terzultima giornata del massimo campionato francese. I giallorossi di Franck Haise non sono riusciti a rivivere i fasti della scorsa stagione – impossibile dopo le importanti cessioni estive, una su tutte quella del cannoniere Openda, oggi al Lipsia in Bundesliga – quando tennero testa al PSG e conquistarono uno storico secondo posto, valso un pass per la Champions League.

Gli impegni europei hanno tolto parecchie energie ed in campionato sono stati troppo discontinui. Neppure il fattore campo, un anno fa decisivo, ha inciso: davanti al proprio pubblico il Lens ha ottenuto 8 vittorie ma anche 3 pareggi e 4 sconfitte. Il quarto posto è ormai irraggiungibile – i “cugini” del Lille hanno 9 punti in più – ma c’è ancora il sesto da difendere, minacciato da Marsiglia, Lione e Rennes, che non aspettano altro che un eventuale passo falso degli uomini di Haise, reduci da una sanguinosa sconfitta – addirittura la quarta negli ultimi sei turni – nello scontro diretto del Velodrome con il Marsiglia. Ovviamente non sono ammessi errori nel match con il Lorient, impelagato nella lotta per non retrocedere. Gli arancioneri sono in caduta libera ormai da più di un mese e vengono da cinque sconfitte di fila, l’ultima rimediata tra le mura amiche contro il Tolosa. Eppure la squadra di Regis Le Bris non è ancora fuori dai giochi, dal momento che sono solo tre i punti che li separano dalla quartultima.

Come vedere Lens-Lorient in diretta tv e in streaming

Lens-Lorient, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lens non se la passa benissimo e la scarsa continuità avuta negli ultimi mesi rischia di farlo deragliare dalla corsa all’Europa. Ma contro il disastroso Lorient, penultimo e con la difesa più battuta del torneo (61 reti incassate), i tre punti dovrebbero comunque arrivare. I giallorossi segneranno verosimilmente da 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Lens-Lorient

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Mendy, El-Aynaoui, Machado; Sotoca, Wahi, Da Costa.

LORIENT (3-4-3): Mvogo; Mendy, Talbi, Touré; Katseris, Abergel, Louza, Yongwa; Bouanani, Bamba, Ponceau.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0