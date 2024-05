Roma-Bayer Leverkusen, Europa League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Roma-Bayer Leverkusen è una partita valida per l’andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Da qualche anno a questa parte tra le squadre italiane è indubbiamente la Roma quella che ha più feeling con le competizioni europee. E, a prescindere da chi siede in panchina e da chi sono gli interpreti in campo, i tifosi giallorossi si sono abituati a vivere queste forti emozioni nelle notti di primavera.

Stavolta i meriti principali dell’ennesima cavalcata continentale sono di Daniele De Rossi, l’ex “capitan futuro” che a gennaio è subentrato a Josè Mourinho tra lo scetticismo generale e, nonostante la poca esperienza, è riuscito nel giro di poche settimane a rigenerare una squadra che evidentemente aveva bisogno di una scossa, sia dal punto di vista emotivo che tattico. La Roma, dopo una prima parte di stagione estremamente deludente, è tornata tra le prime cinque in classifica ed è di nuovo in corsa per la qualificazione alla Champions League. Ma è in Europa League che ha dato il meglio di sé. Prima la vittoria ai rigori contro il Feyenoord al termine di una doppia sfida equilibratissima, poi la goleada rifilata al Brighton (4-0 all’Olimpico) ed infine i due successi nel derby europeo con il Milan (0-1 all’andata e 2-1 al ritorno), valsi il pass per un’altra semifinale, dove assisteremo ad un curioso “remake” con i neocampioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso vuole la rivincita

Un anno fa, nel penultimo atto dell’Europa League, fu proprio la Roma a spezzare i sogni dei tedeschi grazie a due sensazionali prestazioni difensive.

In Germania le barricate dei giallorossi funzionarono alla grande e le Aspirine, malgrado un costante assedio, non riuscirono a pareggiare il gol di Bove, che aveva deciso l’andata, anche allora giocata nella Capitale. Probabilmente è proprio per questo motivo che Xabi Alonso, tecnico del Werkself, ha esultato non appena ha saputo che in semifinale avrebbe ritrovato la Roma. Fa davvero impressione, in ogni caso, che quella rimediata all’Olimpico l’11 maggio 2023 – praticamente un anno fa – è stata la penultima (!) sconfitta del Bayer Leverkusen, ancora imbattuto su tutti i fronti in questa stagione.

Si fa davvero fatica a trovare le parole giuste per descrivere ciò che è riuscito a realizzare Alonso alla guida dei rossoneri, che adesso inseguono uno storico Triplete. Il Leverkusen ha stravinto la Bundesliga per la prima volta nella sua storia ed è ancora in corsa in Coppa di Germania ed Europa League. In campo continentale pur non essendo sempre perfetti Schick e compagni hanno eliminato Qarabag e West Ham. E a questo punto sono i grandi favoriti per la vittoria finale. In campionato, intanto, continuano a non perdere: sabato scorso, sebbene Alonso avesse mandando in campo numerose riserve, hanno “salvato” l’imbattibilità riacciuffando in pieno recupero lo Stoccarda (2-2). Stesso risultato anche per la Roma, fermata al “Maradona” dal Napoli ed ora con l’Atalanta, sesta, alle calcagna. De Rossi è alle prese con il dubbio Lukaku: il belga sarà in panchina ma dal 1′ dovrebbe partire Abraham. In difesa invece, a sinistra, c’è Karsdorp al posto dello squalificato Celik. Xabi Alonso schiererà la miglior formazione possibile, con Boniface in vantaggio al momento sull’ex Schick.

Come vedere Roma-Bayer Leverkusen in diretta tv in chiaro e in streaming

Roma-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su Rai 1. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Roma-Bayer Leverkusen anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Una montagna da scalare per la Roma, peraltro nel bel mezzo di un tour de force tra coppa e campionato. Il Bayer Leverkusen quest’anno non ha mostrato punti deboli, anche se in trasferta – almeno per quanto riguarda l’Europa League – è apparso più vulnerabile. La spinta dell’Olimpico potrebbe fare la differenza in un match in cui i giallorossi riusciranno verosimilmente ad evitare quantomeno la sconfitta. Improbabile, al tempo stesso, che la porta difesa da Svilar rimanga inviolata.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovář; Kossounou, Tah, Hincapié; Stanišić, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1