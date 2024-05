Marsiglia-Atalanta, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Atalanta è una partita valida per l’andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Escludendo la Coppa Italia del 1963, ad oggi l’unico trofeo vinto dalla Dea nel corso della sua storia, il punto più alto raggiunto dall’Atalanta è stata la famigerata semifinale della Coppa delle Coppe 1987-88, coi nerazzurri che riuscirono ad arrivare tra le prime quattro della competizione nonostante quell’anno militassero addirittura in Serie B. Altri tempi, altro calcio.

Dopo 36 lunghi anni la tifoseria orobica torna a rivivere quelle sensazioni, in parte già avvertite nella gestione Gasperini, come ad esempio il quarto di finale di Champions League nell’estate 2020, in piena pandemia, oppure quello giocato, sempre in Europa League, nel 2022. Con la differenza però che i bergamaschi, stavolta, ci arrivano con i favori del pronostico: no, non può più essere considerata una “sorpresa” una squadra che ha vinto il proprio girone davanti allo Sporting – poi eliminato pure nella fase ad eliminazione diretta – e sopratutto che ha fatto fuori la grande favorita per la vittoria finale, nientemeno che il Liverpool di Jurgen Klopp, travolto 3-0 ad Anfield Road nella gara d’andata (irrilevante la sconfitta di misura subita nel ritorno).

L’Atalanta, tra l’altro, può chiudere la stagione con due trofei, visto che oltre all’Europa League è pure in finale di Coppa Italia, in programma a Roma il prossimo 15 maggio contro la Juventus.

Un Marsiglia double face

E non è finita qui. Grazie alle due vittorie consecutive in campionato con Monza ed Empoli, la Dea è tornata in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: il quinto posto dista solo 2 punti ma gli uomini di Gasperini devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina.

In semifinale de Roon e compagni si ritrovano di fronte il “pazzo” Marsiglia di Jean-Louis Gasset, finora a due facce: deludente in campionato e sorprendente in Europa League. I Phocéens, che in stagione hanno cambiato ben 3 allenatori (Blanc, Gattuso e, per l’appunto, Gasset), a tre giornate dalla fine sono solo settimi in Ligue 1. E se possono continuare a sperare nella qualificazione alle coppe europee è grazie alla vittoria ottenuta domenica scorsa nello scontro diretto con il Lens (2-1), che li ha riportati a -2 dai giallorossi. Un altro modo per non restare fuori da tutto è proprio l’Europa League, dove finora il Marsiglia è andato spesso oltre i suoi stessi limiti, eliminando Shakhtar Donetsk, Villarreal e, per ultimo, il Benfica, sconfitto ai calci di rigore.

Gasset dovrebbe confermare la difesa a tre contro l’Atalanta. Non ci sarà lo squalificato Gigot, ma non è il solo a dare forfait: assenti anche Merlin, Rongier, Nadir, Meite, Soglo e Sarr. Davanti le speranze sono riposte in Aubameyang, cannoniere di quest’edizione dell’Europa League. Dall’altro lato, Gasperini è senza lo squalificato Hien, che sarà sostituito da Scalvini. In attacco Scamacca, supportato da Koopmeiners e Pasalic.

Come vedere Marsiglia-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Atalanta è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Marsiglia-Atalanta anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La sensazione è che il Marsiglia si giochi una buona fetta della qualificazione al Velodrome, dove in stagione ha perso solo una partita (contro il PSG). Gli uomini di Gasset, infatti, in trasferta soffrono terribilmente. L’Atalanta lo sa bene e cercherà di tornare a Bergamo almeno con un risultato positivo: la Dea ha dimostrato di essere una squadra che, se in giornata, può mettere in difficoltà – e battere – chiunque. Guardando agli ultimi numeri difensivi dei padroni di casa – cinque gol subiti in tre partite – si può ipotizzare una gara in cui andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (3-5-2): Pau López; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr, Aubameyang.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolašinac; Hateboer, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners, Pašalić; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2