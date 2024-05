Lo storico capitano ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. I tifosi del club sono addolorati ma l’età avanza per tutti. Ecco le sue parole di addio che lasciano un vuoto enorme

Ad un certo punto il momento arriva per tutti. “Il giorno è arrivato, anche se non lo avrei mai voluto il tempo non si può fermare. Ho deciso di smettere con il calcio giocato“. E questo momento è arrivato anche per il capitano della Pro Pratia Giovanni Fietta, che dopo la bellezza di 518 partite tra i professionisti ha deciso di dire stop.

“La mia è stata una decisione ben ponderata – ha detto ancora -. Non posso che ringraziare tutti i compagni, allenatori e presidenti incontrati nella mia carriera, mi hanno dato l’opportunità di vivere il lavoro più bello del mondo. Al di là delle qualità tecniche, fisiche, tattiche, penso di aver portato anche dei valori in campo. Questi valori mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e a loro va il mio ringraziamento. Alla Pro Patria ha avuto la fortuna di trovare una seconda famiglia nella presidentessa Patrizia Testa e nel direttore sportivo. Non smetterò mai di ringraziarli per tutta la mia vita”.

Fietta dice stop a 40 anni

Quarant’anni da compiere il prossimo 14 novembre, il fisico di Fietta probabilmente non gli concede più la possibilità di sentirsi un giocatore vivo, vero. Un momento triste per tutti gli atleti che ad un certo punto sono costretti a sentire il proprio corpo. Fietta ha ereditato la fascia di capitano nel 2022, da Colombo.

Sei stagioni alla Pro Patria, le riserve sono state sciolte negli ultimi giorni ma già qualcosa si vociferava prima dell’annuncio ufficiale. Nel corso di questi anni, il giocatore, è sempre stato uno dei più apprezzati. Un mediano con esperienza e duttilità, ma soprattutto con delle doti umane di certo importanti. “Grazie Gio. Le porte dello Speroni saranno sempre parte” è stato invece il saluto del club, che ha pubblicato anche un video ripercorrendo questi anni insieme.