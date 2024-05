Basta col tennis, si ritira: le parole di Djokovic commuovono

Basta con il tennis, ha deciso di ritirarsi confermando tutte quelle che erano state le anticipazioni. E le parole di Djokovic, che ha commentato in questo modo, hanno commosso tutti

Le anticipazioni che erano arrivate nei giorni scorsi sono state confermate dal diretto interessato. Dominik Thiem, alla fine di questa stagione, si ritirerà.

Le sue condizioni fisiche non gli permettono di andare avanti come lui vorrebbe. Quindi ha preso una decisione drastica che ha spiazzato tutti. Anche Djokovic, che però ha parlato prima che lo stesso tennista annunciasse in maniera ufficiale l’addio. Le parole del campione serbo, hanno commosso tutti, perché ha fatto luce su quelle che sono le caratteristiche di Thiem non solo dentro al campo, ma anche fuori. E andiamo a leggere insieme quello che ha detto.

Djokovic commenta il ritiro di Thiem

Durante una conferenza stampa agli Internazionali di Roma, Djokovic ha parlato in questo modo del collega: “È un bravo ragazzo, una bravissima persona con ottimi valori. Un tennista che ha sempre mostrato rispetto per gli altri sia in campo che fuori. Penso sia un ottimo esempio di giocatore che non si arrende mai nonostante il momento difficile che ha attraversato e ancora attraversa a causa degli infortuni”.

“Sta cercando di tornare al livello che riusciva a esprimere quando ha vinto Slam ed era uno dei migliori anche in classifica. Tutti sappiamo quanto sia difficile tornare. Anche io ho avuto un infortunio nel 2018 e conosco quel tipo di sensazione. Fortunatamente non sono rimasto troppo a lungo in quello scenario. Sono riuscito a ritrovare il mio livello sei o sette mesi dopo più o meno. Per lui si tratta di una lotta che dura da diversi anni per costruire la sua classifica e ritrovare il livello. Gli auguro davvero tutto il meglio. Tutti, come appassionati di tennis e colleghi, speriamo che possa farcela perché è sempre stato emozionante guardare le sue partite. Spero posso continuare a giocare il più a lungo possibile, perché è un tennista molto importante per il nostro sport. Ma sarà lui a decidere e solo il tempo ci fornirà le risposte”. Queste le parole riportate dal sito tennisworlditalia.com.