Lotto, bastano 4 numeri per vincere 200mila euro

Lotto, sapevi che basta indovinare solo 4 numeri per portare a casa questo premio stratosferico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dire che quella che ci siamo lasciati alle spalle non sia stata una settimana molto fortunata sarebbe una bugia. Intanto perché in una rivendita di via Toledo, a Napoli, è stata messa a segno una vincita stratosferica. Indovinando 6 numeri e puntando solamente 2 euro, qualcuno è riuscito a centrare il jackpot del Superenalotto e a portare a casa 101 milioni di euro. Il montepremi, proprio qualche ora prima, era entrato nella classifica dei jackpot più alti di sempre all’amatissimo gioco tutto italiano.

Anche sul fronte del Lotto, però, è stato possibile registrare delle novità molto interessanti. Il Veneto è stato protagonista indiscussa della settimana appena trascorsa. Mentre qualcuno, a Napoli, beccava la sestina vincente, a Verona un altro fortunatissimo giocatore riusciva in un’impresa altrettanto memorabile. La persona in questione di numeri ne ha giocati 6 e al mitico Superenalotto, al quale nessuno vinceva il premio massimo dallo scorso mese di novembre, ha preferito l’intramontabile Lotto.

Ha giocato i suoi numeri sulla ruota di Cagliari e quattro di essi, più precisamente il 6, il 24, il 42 e il 54, hanno inaspettatamente stravolto la sua esistenza. Sì, perché a fronte di un investimento irrisorio, pari ad appena 4 euro, questo giocatore è riuscito a portare a casa una cifra pazzesca.

Lotto, incredibile a Verona: sono bastati 4 euro

La quaterna centrata sulla ruota della città di Cagliari gli ha fruttato, pensate un po’, la bellezza di 216mila 600 euro. Ha moltiplicato in maniera esponenziale il suo piccolo investimento ed ha anche battuto un record niente male.

Come riferisce Agimeg, quella della scorsa settimana a Verona è la seconda vincita più alta registrata nell’anno in corso al gioco del Lotto. Meglio di questo giocatore ha fatto solo quello che il 16 marzo scorso a Bellizzi, in provincia di Salerno, ha messo le mani su un tesoro pari a 376mila 500 euro. La sua vincita conferma anche l’attuale trend positivo della provincia di Verona, dove il mese scorso si era verificata una doppia vincita al Lotto e al 10eLotto.

Con 5 numeri, un giocatore aveva portato a casa 50mila 596 euro; con un 6 sulla modalità frequente, invece, un altro aveva vinto 6mila 250 euro. A queste latitudini non si vedevano premi così alti da un po’, motivo per il quale la gioia è moltiplicata. Con la dea bendata di mezzo, d’altra parte, non potrebbe essere altrimenti.