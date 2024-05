Sinner, svelato il piano: volano i tifosi, che sollievo

Sinner, questa è la conferma che tutti aspettavano: è un vero sollievo, ecco cosa ha deciso di fare il tennista azzurro in vista dello Slam.

Le notizie sono poche e frammentarie. Spesso sono perfino in contrasto le une con le altre. E non sarebbe così, se solo Jannik Sinner, o chi per lui, avesse parlato e chiarito cosa realmente stia accadendo in questi giorni così concitati. Un silenzio, il suo, il loro, che non è affatto confortante ma che, anzi, ha finito con il preoccupare ancor di più i tifosi azzurri.

Sono poche le certezze di cui disponiamo. Sappiamo che l’altoatesino ha trascorso una settimana a Torino e che si è curato al J Medical, ma non abbiamo idea di quale sia il problema che ha scatenato il dolore all’anca, talmente acuto da averlo costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia. Da qualche ora gira voce che non si tratti di nulla di serio, fortunatamente. Non dovrebbe pertanto essere necessario, come paventato in un primo momento, alcun intervento chirurgico.

Sta di fatto che oggi, almeno in teoria, dovrebbe essere l’ultimo giorno di Jannik al centro medico specialistico di Torino. E pare pure, ma si tratta ancora una volta di indiscrezioni e nulla più, che i medici abbiano consigliato a Sinner di non sforzarsi troppo, almeno nell’immediato. Il che, tradotto, potrebbe voler dire che non c’è alcuna speranza che il campione di San Candido concorra per lo Slam parigino, a questo punto pericolosamente all’orizzonte.

Sinner, il messaggio (non troppo) in codice fa sperare i tifosi

Abbiamo pensato che fosse tutto perduto fino a che qualcuno non ha postato sui social una foto che, di punto in bianco, ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

Quel qualcuno è Darren Cahill, supercoach di Sinner, che con la sua Instagram story ha letteralmente scatenato il panico. Nell’immagine postata ci sono un borsone, una valigia, delle sneakers e delle racchette da tennis. In basso a sinistra, l’emoticon della volpe, simbolo di Jannik, fa bella mostra di sé. La foto e l’emoticon, manco a dirlo, hanno fatto sì che la fantasia e l’immaginazione dei tifosi iniziassero a galoppare. Perché tutti ci hanno visto dentro un indizio inequivocabile, la conferma che aspettavamo.

Cahill è evidentemente in partenza ed è verosimile che stia per raggiungere il suo pupillo, che dovrebbe fare ritorno al quartier generale, ovvero Montecarlo. E questo potrebbe voler dire, secondo il popolo dei social, che le speranze che Sinner sia al Roland Garros non sono vane. Che ci penserà Darren a mettere sotto la volpe di San Candido e a fare in modo che recuperi in tempo per il Major parigino.