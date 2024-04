Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

La sfida del Wanda Metropolitano, in poche parole e senza nemmeno girarci troppo intorno, vale l’accesso alla prossima Champions League: l’Atletico Madrid al momento è quarto con 61 punti; il Bilbao invece insegue con 58. E sogna l’aggancio.

Anche perché gli uomini di Valverde nel corso della stagione sono riusciti nell’impresa di vincere a Madrid: lo hanno fatto in Coppa del Re, conquistando l’accesso alla finale e poi prendendosi il trofeo nell’ultimo atto contro il Maiorca. E si sogna anche perché il momento della truppa di Simeone non è sicuramente dei migliori. I Colchoneros dopo essere stati eliminati dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund, nello scorso weekend ci hanno rimesso le penne sul campo dell’Alaves. In maniera anche abbastanza inaspettata, ovviamente.

Detto ciò, pensare che l’Atletico possa perdere di nuovo ci appare difficile. Anzi, a dire il vero, è la squadra di Simeone che parte con i favori del pronostico e che alla fine di 90minuti di fuoco potrebbe prendersi la vittoria. Sarebbe il colpo del ko per i baschi, che non avrebbero quasi più speranze di chiudere tra le prime quattro e si dovrebbero accontentare dell’Europa League. Qualificazione comunque già conquistata grazie alla vittoria detta prima.

Come vedere Atletico Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara intensa. E che vista l’importanza potrebbe pure regalare molti cartellini. Occhio quindi ai gialli, soprattutto per quei giocatori focosi. Ma alla fine dovrebbe essere l’Atletico, comunque, a riuscire a portare i tre punti a casa, in un match che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Athletic Bilbao

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Griezmann, Correa.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Yeray, Vivian, Paredes, Lekue; Ruiz de Galarreta, Benat; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1