Aston Villa-Chelsea è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel giro di pochi giorni il Chelsea è passato dal rifilare sei gol all’Everton (6-0) ad incassarne cinque nel derby con l’Arsenal (5-0), vedendo affievolirsi le già residue speranze di raggiungere il sesto posto.

In mezzo c’è stata pure la sconfitta – di misura, stavolta – contro il Manchester City (1-0) nella semifinale di FA Cup, che ha estromesso i Blues dall’unica competizione in cui potevano realisticamente sollevare un trofeo e strappare la qualificazione all’Europa League. Possono ancora accedervi tramite la Premier League, dove non è detta l’ultima parola – il Chelsea ha 6 punti in meno del Manchester United sesto ma anche una gara da recuperare – a patto che non sbaglino praticamente più nulla nelle sei partite che rimangono da giocare. Il calendario, intanto, nelle prossime giornate è tutt’altro che morbido: prima di recuperare la stracittadina con il Tottenham, gli uomini di Mauricio Pochettino si recheranno al Villa Park di Birmingham, dove affronteranno l’Aston Villa, attualmente quarta forza del campionato e favorito numero uno per la vittoria della Conference League (giovedì prossimo è in programma la semifinale d’andata contro i greci dell’Olympiacos).

I Villans domenica scorsa hanno fatto registrare la seconda vittoria consecutiva in Premier League, abbattendo con un comodo 3-1 il Bournemouth, a distanza di soli tre giorni dell’affermazione sul Lille dopo i rigori in Conference League. McGinn e compagni stanno duellando con il Tottenham per la quarta piazza, che vorrebbe dire Champions League, ed al momento hanno 7 punti in più degli Spurs. Una distanza che tuttavia potrebbe essere colmata dai londinesi se dovessero vincere entrambe le gare che devono ancora recuperare.

Come vedere Aston Villa-Chelsea in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Chelsea è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La pesante sconfitta con l’Arsenal potrebbe avere delle ripercussioni sulla testa dei giocatori del Chelsea, che a poche giornate dalla fine del campionato non hanno ancora trovato equilibrio. Pochettino, intanto, spera di riavere Palmer, assente nel derby: senza il suo apporto offensivo i Blues fanno molta più fatica. L’Aston Villa è favorito in una gara in cui le reti totali saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Chelsea

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Douglas Luiz, Tielemans, McGinn; Rogers; Watkins.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Sterling; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1