Lazio-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Verona è una partita valida per la trentaquattresima a giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La cura Tudor sta iniziando lentamente a dare i suoi frutti e la Lazio, anche grazie al fatto che quest’anno pure la quinta otterrà il pass per la coppa dalle grandi orecchie, è tornata a credere nella qualificazione alla Champions League. I biancocelesti si sono risollevati alla grande dopo la sconfitta nel derby, battendo prima il fanalino di coda Salernitana e poi espugnando uno degli stadi più ostici, Marassi, con lo “scontento” Luis Alberto – pochi giorni prima aveva detto di voler rescindere – decisivo nella sfida con il Genoa (0-1).

Sei punti che hanno permesso alla Lazio di consolidare il settimo posto ma soprattutto di sperare ancora di riacciuffare la Roma quinta, che però ha sei punti in più. In settimana, invece, non è bastata un’ottima prestazione per rimontare la Juventus in Coppa Italia. Il sogno di conquistare la finale è sfumato a sette minuti dalla fine nella semifinale di ritorno. La rete di Milik ha impedito ai capitolini di trascinare la sfida ai supplementari e la vittoria per 2-1 (doppietta di uno scatenato Castellanos) è stata inutile dal momento che la squadra di Massimiliano Allegri si era imposta 2-0 all’andata. Tudor vuole voltare subito pagine ed in questo turno di campionato ritroverà un pezzo del suo passato, quel Verona che riuscì a portare in salvo due anni fa rilanciando la propria carriera.

Gli scaligeri hanno appena ottenuto un successo preziosissimo (1-0) nello scontro diretto con l’Udinese (gol di Coppola al 93′) compiendo un altro passo verso una salvezza che a gennaio sembrava utopia dopo aver ceduto praticamente mezza rosa.

Lazio-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

In casa Lazio gli unici infortunati sono Gila, Lazzari e Provedel. Tornano a disposizione invece Felipe Anderson e Kamada, complicando così le scelte di Tudor, che dovrebbe schierare il brasiliano di fianco a Luis Alberto sulla trequarti alle spalle di Castellanos.

Dall’altro lato, Baroni confermerà Centonze sull’out destro di difesa mentre il ristabilito Dawidowicz si siederà inizialmente in panchina. Sulla trequarti Suslov, Folorunsho e Lazovic alle spalle di Noslin.

Come vedere Lazio-Verona in diretta tv e in streaming

Lazio-Verona è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due pareggi consecutivi negli ultimi precedenti tra Lazio e Verona, con i gialloblù che non hanno la meglio sui biancocelesti da ottobre 2021 (all’Olimpico invece dall’anno prima). La squadra di Tudor potrebbe pagare lo sforzo infrasettimanale ma questa è forse una delle ultime occasioni per reinserirsi nella lotta Champions ed il tecnico croato farà di tutto per sfruttarla, sulla scia dei due successi con Salernitana e Genoa. Gli scaligeri, che non restano a secco di gol da febbraio, venderanno cara la pelle e dovrebbero riuscire a bucare almeno in un’occasione la retroguardia laziale.

Le probabili formazioni di Lazio-Verona

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Patric; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1