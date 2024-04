I pronostici del weekend (27-28 aprile): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: scendono in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

In attesa dell’andata delle semifinali di Champions League, Europa League e Conference League, scendono in campo i principali campionati europei. Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League sono ormai alle battute finali: molti verdetti sono già arrivati, ma c’è ancora tanto in gioco.

Tra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Newcastle United contro lo Sheffield United, Lazio e Atalanta contro Verona ed Empoli, il Villarreal col Rayo Vallecano.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Lipsia-Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen-Stoccarda di Bundesliga e Manchester United-Burnley e Tottenham-Arsenal di Premier League.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare sui due big match del weekend: Napoli-Roma di Serie A e Atletico Madrid-Athletic Bilbao di Liga. Gol in arrivo anche in Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Aston Villa-Chelsea e Bournemouth-Brighton.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Lipsia-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30

• Newcastle United-Sheffield United, Premier League, sabato 16:00

• Manchester United-Burnley, Premier League, sabato 16:00

• Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, sabato 18:30

• Tottenham-Arsenal, Premier League, domenica 15:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Parma (in Parma-Lecco, Serie B, sabato 14:00)

• Newcastle United (in Newcastle United-Sheffield United, Premier League, sabato 16:00)

• Lazio (in Lazio-Hellas Verona, Serie A, sabato 20:45)

• Atalanta (in Atalanta-Empoli, Serie A, domenica 18:00)

• Villarreal (in Villarreal-Rayo Vallecano, Liga, domenica 18:30)

Partite da almeno un gol per squadra

• Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 15:30

• Napoli-Roma, Serie A, sabato 18:00

• Aston Villa-Chelsea, Premier League, sabato 21:00

• Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga, sabato 21:00

• Bournemouth-Brighton, Premier League, domenica 15:00