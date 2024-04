Juventus-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Milan è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Un big match in tono minore, quello dell’Allianz Stadium. Che avrà valore quasi esclusivamente per la squadra di Massimiliano Allegri, a differenza del Milan non ancora sicura di un posto nella prossima Champions League. La Juventus in settimana ha ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia – il 15 maggio a Roma se la vedrà con l’Atalanta – pur perdendo 2-1 la semifinale di ritorno con la Lazio (all’andata era terminata 2-0 per i bianconeri) ma in campionato deve difendere il terzo posto dai possibili assalti di Bologna e Roma.

La Vecchia Signora non vince dallo scorso 7 aprile, da quando bastà un gol di Gatti per piegare la Fiorentina allo Stadium, ma nelle due giornate successive non è andata al di là di due deludenti pareggi con Torino (0-0) e Cagliari (2-2). Due mezzi passi falsi che hanno permesso alle inseguitrici di rosicchiare punti, anche se la Juve dovrà fare attenzione alla sesta, l’Atalanta – quest’anno in Champions si qualificano le prime cinque – che è a -10 da Danilo e compagni, con una gara ancora da recuperare. Il Milan invece è chiamato a difendere il secondo posto (al momento sono 5 i punti di vantaggio sulla Juve) ma soprattutto archiviare il prima possibile la serataccia di lunedì scorso: oltre alla sesta sconfitta di fila (2-1) nel derby con l’Inter, gli uomini di Stefano Pioli sono stati costretti ad assistere alla festa scudetto degli odiati cugini, considerando che proprio i 3 punti ottenuti nella stracittadina hanno permesso ai nerazzurri di vincere il tricolore della seconda stella.

Juventus-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto al match di Coppa Italia, Allegri ritrova Szczesny e Gatti ed in mediana potrebbe dare una chance ad Alcaraz, con McKennie spostato sulla fascia destra. A sinistra, invece, giocherà Cambiaso al posto di Kostic. In attacco il duo Chiesa-Vlahovic, con l’ispirato Milik – autore del gol decisivo a Roma – pronto a subentrare.

Pioli invece deve fare i conti con assenze pesantissime, dopo le due risse che si sono scatenate alla fine della stracittadina con l’Inter. Mancherà praticamente mezza difesa, con Calabria, Tomori ed Hernandez squalificati. Musah potrebbe essere adattato nel ruolo di terzino destro.

Come vedere Juventus-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Milan, in programma sabato alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Dalla stagione 2021-22 si è sempre segnato molto poco nelle sfide tra bianconeri e rossoneri. E soprattutto, negli ultimi sei precedenti, solo in un’occasione entrambe sono andate a segno. La Juventus ha probabilmente qualche motivazione in più rispetto al Milan, vista la classifica, ma anche gli uomini di Pioli – a proposito, il destino del tecnico è ormai segnato – vanno a caccia di riscatto dopo 10 giorni difficilissimi, in cui è maturata anche l’eliminazione dall’Europa League. In ogni caso, crediamo che i bianconeri riescano ad evitare quantomeno la sconfitta, in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1