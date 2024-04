Alaves-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Celta Vigo è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Dopo la pesantissima vittoria contro l’Atletico Madrid della scorsa settimana, l’Alaves ha praticamente chiuso i conti con la salvezza: sono dieci i punti di vantaggio rispetto alla zona rossa e quindi possibilità di essere ripresi non ce ne stanno proprio. Si può tranquillamente iniziare a programmare la prossima stagione.

Sono stati tre punti d’oro, arrivati anche in maniera abbastanza insperata, c’è da dirlo, visto che si affrontava una delle formazioni più importanti del campionato spagnolo. Ma il calcio è bello per questo, c’ha sempre qualcosa da dire. Adesso c’è un altro appuntamento interno per Gorosabel e compagni che, sulla carta, potrebbe sembrare meno complicato. Però a conti fatti, vista la classifica del Celta Vigo, potrebbe nascondere molte insidie.

Sì, perché gli ospiti di punti in classifica ne hanno 31, sei in più rispetto all’ultima squadra che al momento andrebbe in Serie B. Quindi il Celta ha assoluto bisogno di un risultato positivo e si approccia a questo match dopo la bella vittoria (4-1) sul Las Palmas. Sono due vittorie nelle ultime cinque per l’ex squadra allenata da Rafa Benitez. Non un cammino proprio netto, però un poco sereni ci si può stare. E se dovesse arrivare anche un punto da questo match allora le cose sarebbero proprio a posto.

Come vedere Alaves-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Alaves-Celta Vigo, valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra e che alla fine potrebbe anche finire in pareggio. Al Celta Vigo andrebbe benissimo un punto esterno, all’Alaves, ormai salvo, interessa non perdere davanti ai propri tifosi. La X, insomma, sembra essere abbastanza scritta.

Le probabili formazioni di Alaves-Celta Vigo

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Marin, Duarte; Guevara, Blanco; Rioja, Panichelli, Vicente; Oromodion.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Mingueza, C Dominguez, U Nunez; Perez, Jailson, Beltran, Alvarez; Aspas, Douvikas, Swedberg.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1