PSG-Le Havre, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Le Havre è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

L’urlo dei tifosi del PSG, mercoledì scorso, è rimasto strozzato in gola. Mbappé e compagni hanno fatto il loro dovere nella trasferta di Lorient, strapazzando 4-1 i bretoni e collezionando l’ennesimo risultato positivo in campionato – non perdono addirittura da settembre – ma la vittoria del Monaco, in campo qualche ora dopo, ha rimandato la festa dei parigini, ormai a un passo dal dodicesimo titolo della loro storia.

Il successo dei monegaschi sul Lille ha mantenuto inalterata la distanza che separa in classifica gli uomini di Luis Enrique e quelli di Adi Hutter, di 12 punti. Ma niente paura: l’aritmetica, verosimilmente, arriverà in questo fine settimana, in cui al PSG basterà non perdere al Parco dei Principi con il Le Havre terzultimo. Anche un pareggio permetterebbe ai campioni in carica di dare il via ai festeggiamenti. Sobri, però, visto che mercoledì prossimo li attende la semifinale d’andata con il Borussia Dortmund in Champions League, obiettivo principale del club. Luis Enrique, che ha già fatto un corposo turnover contro il Lorient facendo riposare Marquinhos, Vitinha e Hakimi, continuerà a ruotare molti giocatori allo scopo di averli freschi per il match del Signal Iduna Park, che tutto l’ambiente PSG attende ormai con un’ansia spasmodica.

Il piccolo Le Havre non può certo pretendere di raccogliere punti salvezza in questa sfida. Dopo un girone di ritorno tutt’altro che positivo – in netta controtendenza con l’andata – la neopromossa è diventata una delle principali candidate alla retrocessione. E da febbraio ad oggi ha vinto solamente una partita, racimolando un punto nelle ultime cinque giornate di Ligue 1. Caduta libera.

Come vedere PSG-Le Havre in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Le Havre è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Luis Enrique ha fretta di chiudere i giochi in campionato per potersi concentrare sulla Champions League, vero obiettivo del club parigino, diventata una vera e propria ossessione. Il Le Havre non riuscirà ad opporre resistenza, malgrado il turnover – probabilmete ampio – del tecnico spagnolo. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di PSG-Le Havre

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo, Hernandez, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

LE HAVRE (5-3-2): Desmas; Casimir, Sanganté, Youté, Lloris, Operi; Kuzyaev, Targhalline, Kechta; Ayew, Sabbi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0