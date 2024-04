Pronostici ultima giornata League Two: occhio al “biscotto”

In Inghilterra si giocano sabato alle 16:00 tutte in contemporanea le partite dell’ultima giornata del campionato di League Two. Occhio al “biscotto”.

Stockport, Mansfield e Wrexham, le prime tre in classifica, sono già da tempo sicure di giocare in League One la prossima stagione. A giocare i playoff saranno le squadre che si posizioneranno tra la quarta e la settima.

L’MK Dons è già sicuro di giocare i playoff e il ritorno della semifinale degli spareggi con l’aiuto del fattore campo. A Doncaster e Crewe, rispettivamente al quinto e al sesto posto, basta un punto ciascuno per essere sicuri di giocare la post-season.

Il possibile biscotto in Colchester-Crewe

Il “biscotto” riguarda proprio il Crewe, che sarà impegnato in trasferta contro il Colchester, terzultimo in classifica che ha bisogno di un punto per essere sicuro della salvezza senza dipendere dal risultato del Sutton United, che ha pure una differenza reti peggiore di quattro gol.

Il Sutton ha una partita comunque complicata e al Colchester forse il punto non servirà nemmeno, ma vista la particolare situazione di classifica delle due squadre è facile immaginare che almeno nel primo tempo non si facciano del male.

In zona playoff la partita sulla carta più semplice è quella del Crawley in casa contro l’abbordabile Grimsby, ventunesimo ma già salvo aritmeticamente.

Il Bradford deve sperare nelle disgrazie altrui, ma proverà comunque a fare il suo e non lasciare nulla di intentato: contro il tranquillo Newport i tre punti sono alla portata.

Pronostici: possibili squadre vincenti

Bradford City in Bradford City-Newport County

Crawley in Crawley-Grimsby

0-0 RISULTATO ESATTO PRIMO TEMPO in Colchester-Crewe

PAREGGIO in Colchester-Crewe

Le partite da almeno tre gol complessivi

Milton Keynes Dons-Sutton United

Bradford City-Newport County

Crawley-Grimsby

Forest Green Rovers-Notts County

Walsall-Wimbledon

Le partite da almeno un gol per squadra

Accrington Stanley-Tranmere Rovers

Swindon Town-Morecambe

Forest Green Rovers-Notts County