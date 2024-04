10eLotto: schedina da 4 euro per vincerne 100mila

10eLotto, è sempre lo stesso sistema: con una schedina di soli 4 euro hanno portato a casa la bellezza di centomila euro. Ecco nel dettaglio quello che è successo

Stavolta il protagonista assoluto della nostra storia non è il Lotto. Ma solo ed esclusivamente il 10eLotto. Sì, perché sembrerebbe proprio – non è la prima volta che vi raccontiamo di una vincita del genere – che la fortuna abbia deciso di baciare chi punta e gioca in questo modo.

Se ieri vi abbiamo raccontato la storia successa in Campania, oggi invece è il turno della Liguria e in particolare della città di Savona. Una storia rivelata come al solito da Agimeg.it che è identica a quella che 24ore fa, più o meno, avete trovato in queste pagine. Se non l’avete letta (male, malissimo), non ve la riproponiamo. Ma vi raccontiamo quella nuova, che praticamente è un copia e incolla.

10eLotto, hanno vinto così

La modalità, anche in questo caso, è quella Frequente: vale a dire un’estrazione ogni cinque minuti. Quindi magari se vi trovate in tabaccheria e vedere che sta per iniziare il tutto, un euro lo potreste anche giocare. Il nostro consiglio, comunque, è quello di non iniziare mai, perché è assai semplice poi finirci dentro e rischiare di prendere una brutta malattia, una dipendenza, che si chiama ludopatia. Quindi divertitevi a sognare con noi, leggendo queste storie.

Insomma, a Savona, un fortunato giocatore con una schedina di soli 4 euro, ha centrato un 9 che gli ha regalato la “modica” cifra di 100mila euro. Modica ovviamente è un modo di dire, visto che sono soldi che cambiano la vita, che permettono di sistemarla per un poco, che permettono di pensare a qualcosa che prima sembrava irraggiungibile e che adesso, invece, si può toccare con mano. Magari una bella vacanza, magari una parte del mutuo, magari una macchina nuova. Quello che volete voi. Ma centomila euro sono tantissimi. E sì, la vita l’aiutano allo stesso modo. Auguri al fortunato vincitore.