Bayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Germania lo chiamano già il Bayer Leverkusen degli “invincibili”. Sì, è vero, mancano ancora diverse partite alla fine della stagione. Ma quello che sta realizzando la squadra di Xabi Alonso è davvero qualcosa di clamoroso. Le Aspirine sono imbattute da ben 45 partite ed anche quando sembra che la striscia di risultati positivi stia per interrompersi, ecco che arriva la “smentita”. Una settimana fa i rossoneri hanno riacciuffato il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park in pieno recupero grazie ad una rete di Stanisic (1-1).

Eppure in campionato il Bayer non ha più niente da dire dopo essersi assicurato il suo primo Meisterschale già lo scorso 14 aprile, quando è arrivata l’aritmetica nella sfida con il Werder Brema. Da allora Schick e compagni hanno evitato la sconfitta nel match di Europa League con il West Ham, qualificandosi in semifinale per il secondo anno di fila (giovedì prossimo affronteranno la Roma) ed hanno strappato un punto in casa dei gialloneri, allungando la striscia di imbattibilità. Alonso vuole che i suoi non si deconcentrino, in vista degli impegni nelle coppe. Il Bayer Leverkusen, oltre all’Europa League, a fine maggio avrà l’opportunità di vincere pure la Coppa di Germania, dove giocherà la finale con un club di Zweite Liga, il Kaiserslautern.

In questo fine settimana ci proverà il sorprendente Stoccarda a fermare la corsa delle Aspirine: gli Svevi sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League ma nell’ultimo turno, dopo aver incassato una inaspettata sconfitta con il Werder Brema (2-1), hanno perso un po’ di quota, con Lipsia e Dortmund che hanno rosicchiato qualche punticino. Il vantaggio dello Stoccarda, momentaneamente terzo, sulle inseguitrici è ancora ampio ma gli uomini di Sebastian Hoeness non possono certo fermarsi sul più bello.

Come vedere Bayer Leverkusen-Stoccarda in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Molto dipenderà dalle scelte di Alonso, che sembra orientato a ruotare diverse pedina in vista della sfida con la Roma all’Olimpico. Ma, sinceramente, non ce la sentiamo di andare contro questo Leverkusen. Lo Stoccarda, peraltro, ha ottenuto una sola vittoria contro il Werkself negli ultimi venticinque incontri.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Stoccarda

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Stanišić, Tah, Tapsoba; Tella, Palacios, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Stenzel, Anton, Ito, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Dahoud, Führich; Undav, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1