Lipsia-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Borussia Dortmund è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Bundesliga il titolo è stato già assegnato due settimane fa: a trionfare, dopo 11 anni di dominio del Bayern Monaco, è stato l’indomabile Bayer Leverkusen, che prima di quest’anno non era mai riuscito a laurearsi campione di Germania. Resta ancora aperta, oltre a quella per la salvezza, la corsa per il quarto posto, per ora circoscritta a sole due squadre: Lipsia e Borussia Dortmund.

In realtà, le possibilità che a fine campionato si qualifichino entrambe alla prossima Champions League, sono alte. La Bundesliga, infatti, è seconda nel ranking Uefa e se dovesse restare in questa posizione anche a fine stagione proprio come la nostra Serie A manderà cinque squadre e non le canoniche quattro a giocare la coppa dalle grandi orecchie. Ma questo sarà possibile stabilirlo solamente dopo le finali delle coppe europee, visto che ci sono ancora tre club in lizza (Borussia Dortmund e Bayern Monaco in Champions League, Bayer Leverkusen in Europa League). In questo turno, tuttavia, i riflettori non possono che essere puntati tutti sullo scontro diretto della Red Bull Arena, in cui i padroni di casa del Lipsia cercheranno quantomeno di tenere invariato il distacco dal Dortmund, scivolato a -2 dopo essersi fatto raggiungere all’ultimo minuto di recupero da un Leverkusen apparentemente senza più obiettivi la scorsa settimana (1-1).

Dortmund “distratto” dal PSG?

Gli uomini di Marco Rose invece viaggiano spediti: da quando sono stati eliminati dalla Champions League e si sono potuti concentrare esclusivamente sul campionato hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio.

Il Borussia invece ha confermato per l’ennesima volta di essere più a suo agio in trasferta che in casa: davanti ai suoi tifosi la vittoria manca da marzo; in trasferta, al contrario, i gialloneri di Edin Terzic sono imbattuti da ben 10 partite. A Lipsia Hummels e compagni potrebbero essere “distratti” dall’imminente semifinale d’andata con il PSG in Champions League e sicuramente il tecnico doserà il minutaggio di molti giocatori. Wolf e Ozcan dovrebbero partire dal 1′, mentre ritorna Adeyemi dalla squalifica. Potrà schierare la miglior formazione possibile invece Rose, che punterà sulla qualità dei suoi gioielli Xavi Simons, Sesko e Openda, già a quota 40 gol complessivi (più svariati assist).

Come vedere Lipsia-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Lipsia-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Lipsia si è aggiudicato cinque degli ultimi sei scontri ufficiali con il Borussia Dortmund ed anche stavolta ha tutte le carte in regola per strappare quantomeno un risultato positivo. La squadra di Terzic va forte in trasferta ma l’imminente semifinale con il PSG sarà una distrazione non di poco conto. Previsti almeno tre gol complessivi, una costante negli ultimi precedenti in campionato.

Le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Openda, Šeško.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Özcan; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1