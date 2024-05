Gratta e vinci, confermato: chi trova un amico trova un tesoro

Gratta e vinci, in certi casi i proverbi sono azzeccatissimi: è tutto vero, adesso ne abbiamo la conferma ufficiale.

Secondo un antico proverbio, trovare un amico è come trovare un tesoro. Con la differenza che l’amico, se tutto andrà come deve andare, ci sarà sempre. Mentre il tesoro, quello no: è evanescente, oggi c’è, domani non si sa. I due protagonisti di questa storia, però, sono stati doppiamente fortunati. Hanno prima trovato un amico, o meglio, si sono trovati a vicenda; dopodiché, hanno trovato pure il tesoro.

Iniziamo col dire che questa storia incredibile arriva dal Tennessee e che Wyatt Close e Brandon Thompson hanno 19 anni. Entrambi hanno iniziato da poco a lavorare e, col primo stipendio della loro vita, hanno deciso di fare qualcosa insieme. Ci hanno pensato a lungo, fino a che non si sono accordati per comprare un paio di Gratta e vinci. Hanno optato, più precisamente, per due biglietti della lotteria istantanea Jumbo Bucks Titanium, al prezzo di 30 dollari l’uno.

Hanno acquistato i loro tagliandi al QuikTrip a Lebanon, mentre si stavano recando al lavoro. Non avrebbero mai potuto immaginare che quella sosta, necessaria per fare rifornimento all’auto a bordo della quale viaggiavano, potesse trasformare la loro vita in maniera così radicale.

Gratta e vinci, loro hanno trovato entrambi: amici da legare

“Ho visto quei numeri neri in grassetto e ho iniziato a saltare”, ha detto Thompson ai funzionari della lotteria, raccontando il momento in cui la coppia di amici ha iniziato a realizzare che il secondo Gratta e vinci, a differenza del primo, aveva riservato loro qualche bella sorpresa. Non sapevano ancora, però, a quanto ammontasse, di preciso, il loro premio.

Non potevano immaginare che quel biglietto, comprato al minimarket della stazione di servizio, stesse per regalare loro la bellezza di 3 milioni di dollari. “Stavo semplicemente saltando su e giù, anche lui (l’amico Brandon, ndr) era eccitato. Non so, era semplicemente una sensazione che non avevo mai provato prima”, ha raccontato invece Close.

Adesso, è giunto per loro il momento di prendere un’altra decisione importantissima. I due amici faranno insieme anche questo, essendo loro legatissimi. Decidere, cioè, in che modo spendere il denaro che gli è piovuto addosso grazie a quei Gratta e vinci “benedetti”. Brandon e Wyatt compreranno una casa ciascuno; dopodiché, investiranno una parte consistente della loro vincita, in maniera tale da potersi assicurare, essendo loro giovanissimi, un futuro roseo e sereno.