Roma-Juventus , highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Europa League, la Roma di De Rossi ospita all’Olimpico la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri cercando punti per raggiungere la qualificazione matematica alla prossima Champions: non ne mancano tanti, ma è necessario portare a casa almeno un paio di vittorie nelle ultime di campionato.

Per i giallorossi, attualmente al quinto posto, lo sforzo si prospetta maggiore: la squadra dovrà lottare per il resto del campionato, guardandosi dagli assalti dell’Atalanta e della Lazio. In base alla situazione attuale, è la Roma a dover cercare con più insistenza e tenacia la vittoria.

De Rossi punta sul tridente offensivo formato da Dybala, Romelu Lukaku e Baldanzi. In difesa torna Ndicka. Per Allegri, fiducia in Weah e Cambiaso sulle fasce. In attacco accanto a Dusan Vlahovic c’è Federico Chiesa. La difesa a tre dei bianconeri è composta da Gatti, Bremer e Danilo. La Juve punta molto ancora sulla retroguardia: dopotutto i bianconeri sono la seconda migliore difesa del campionato con 26 goal al passivo.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa partono forte, ma la Juve risponde senza concedere troppo spazio. Al 3′ Chiesa ci prova da fuori: la conclusione è troppo alta. Poco dopo si fa vedere Vlahovic, ma anche il tiro del serbo finisce fuori. La Roma alza il ritmo e la Juve si chiude. All’11, su cross di Angelino, Kristensen colpisce di testa e centra la traversa. Poi al 20′ arriva il vantaggio della Roma con Lukaku che spedisce in porta dopo che Gatti ribatte un tiro di Cristante. La Juve trova il pareggio al 31′ con Bremer servito da Chiesa. Dybala ci prova da piazzato, il suo tiro è un po’ troppo alto. Sempre l’argentino ci prova più volte nei minuti finali del primo tempo, senza precisione.

Nel secondo tempo, la Juve si rende subito pericolosa con Chiesa che trova il palo dopo una bella azione personale. Al 64′ si vede Rabiot con un tiro da fuori: Svilar è attento. Kristensen ha la palla buona dopo una mischia in angolo per far goal ma Danilo si oppone bene con un grande intervento difensivo. La Roma domina mettendo la Juve in grande difficoltà. Locatelli ha l’occasione per ribaltarla al 68′, Svilar è però bravissimo a mandare in angolo il tiro.

Il portiere della Roma si ripete all’88’ sventando un colpo di testa pericoloso di Kean. L’ultima occasione, proprio allo scadere, è per Abraham: l’attaccante si fa fermare da Szczesny…

Tabellino e pagelle di Roma-Juventus

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini (78′, Bove); Dybala (46′, Zalewski), Lukaku (68′, Abraham), Baldanzi (68′, Azmoun). Allenatore: De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (61′, Kostic), McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso (85′, Alcaraz); Chiesa (76′, Kean), Vlahovic (76′, Milik). Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Colombo, della sezione di Como

MARCATORI: 20′, Lukaku; 31′, Bremer; 84′, Abraham;

NOTE: Ammoniti: 4′, Weah; 71′, Rabiot; : Recupero: 5′

Il migliore in campo è Federico Chiesa: l’attaccante parte male, sbagliando molti palloni, poi sale in cattedra ed esprime un gran calcio, fornendo l’assist per il pareggio della Juve e sfiorando più volte il goal (7). Nella Juve gioca ad alti livelli anche Bremer: l’unico sicuro in difesa e pericoloso in ogni sortita avanzata (7). Dybala si esprime con discontinuità ed esce a fine primo tempo per scelta conservativa del tecnico e non per uno dei suoi soliti fastidi muscolari (6).

Deludono Locatelli e Danilo (5,5). Nonostante il nocivo coinvolgimento nel goal di Lukaku, Gatti gioca una partita solida e di massimo impegno (6). Weah appare disordinato e incerto (5). Llorente è il peggiore fra i giallorossi: disattento in difesa e poco incisivo in costruzione (5,5). Vlahovic sbaglia tanto nel primo tempo e sparisce un po’ nel secondo (5). Buona la prestazione di Angelino (6,5). Oltre al goal Lukaku fa molto poco (6). Svilar è sempre attento e pulito negli interventi (7). Paredes è il migliore del centrocampo della Roma (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non ammonisce Weah al 58′ per un intervento duro e in ritardo su Paredes: i giallorossi volevano il secondo giallo. Dubbi anche sul giallo a Rabiot (troppo severo?).

Ecco gli highlights della gara

