Arsenal-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Everton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In settimana i tifosi dell’Arsenal sono stati costretti a “tifare” per i loro acerrimi rivali del Tottenham, impegnati nel recupero con il Manchester City. Una vittoria o un pareggio degli Spurs avrebbero messo i Gunners nelle condizioni di essere padroni del proprio destino nell’ultima giornata di campionato ma le parate del portiere di riserva Ortega e la doppietta del solito Haaland hanno spento – quasi definitivamente – i sogni dei londinesi, ai quali adesso serve un “miracolo sportivo” per interrompere un digiuno che dura da 20 anni.

I Cityzens dopo il successo ottenuto a Londra hanno un punto in più. Ciò significa che l’Arsenal, oltre ad avere la meglio sull’Everton, deve sperare in un risultato positivo del West Ham, ormai fuori dalla corsa all’Europa. Potrebbe andar bene anche un pareggio, tenendo conto che al momento i Gunners sono in leggero vantaggio nella differenza reti rispetto agli uomini di Pep Guardiola, a un passo da quello che sarebbe il loro quarto titolo consecutivo. La squadra di Mikel Arteta rischia dunque di restare a mani vuote sul più bello. Come lo scorso anno, quando anche all’epoca arrivò dietro ai campioni d’Inghilterra in carica. Non è bastato un 2024 da urlo, in cui gli unici passi falsi (in Premier League) sono stati il pareggio con il City e la sconfitta interna con l’Aston Villa. Stagione tutto sommato positiva anche per l’Everton, se consideriamo che i Toffees hanno dovuto fare i conti con una penalizzazione di 8 punti (inizialmente erano 10).

Gli uomini di Sean Dyche, nonostante il “meno” in classifica, si sono salvati in anticipo rispetto alla tabella di marcia. E nelle ultime 5 giornate hanno portato a casa ben quattro vittorie, subendo a malapena un solo gol.

Come vedere Arsenal-Everton in diretta tv e in streaming

Arsenal-Everton è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal dovrebbe ottenere un successo abbastanza netto. Tuttavia, non dipende più da loro, visto che in caso di vittoria del Manchester City dovranno accontentarsi, di nuovo, del secondo posto. I Gunners segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Arsenal-Everton

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Young; Garner, Onana, Gueye, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0