Liga, pronostici trentasettesima giornata: partite domenica ore 19:00

Liga, il match più interessante del penultimo turno è lo scontro diretto per l’Europa League tra Betis e Real Sociedad. Situazione ancora movimentata pure in zona salvezza: pronostici.

La partita da cerchiare in rosso, in questa penultima giornata di Liga, è lo scontro diretto per il sesto posto tra Betis e Real Sociedad: in palio, al “Benito Villamarin” di Siviglia, un pass per la prossima Europa League. Davanti al momento ci sono i baschi, vittoriosi nel turno infrasettimanale con il Valencia (1-0), ma il vantaggio è di un solo punto.

Gli andalusi, frenati dal Las Palmas nell’ultima giornata, hanno l’occasione di effettuare un nuovo sorpasso ed essere padroni del proprio destino domenica prossima, quando faranno visita ad un Real Madrid probabilmente distratto dall’imminente finale di Champions League. Saranno dunque gli uomini di Manuel Pellegrini – quasi certamente senza la stella Isco – a fare la partita, ma guai a sottovalutare la squadra di Imanol, che di solito sa difendersi molto bene: prevediamo un match equilibrato e da almeno una rete per parte. Tutto ormai definito invece per quanto riguarda i primi quattro posti: in Champions League, oltre ai campioni del Real Madrid, ci andranno pure Barcellona, Girona e Atletico Madrid. I Blancos continuano a collezionare vittorie su vittorie – in settimana hanno spazzato via l’Alaves 5-0 – e non regaleranno nulla neppure nella trasferta di Vila-Real, contro un avversario che ha ancora una possibilità, remota, di agganciare il settimo posto. Anche in questo caso i gol non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Il Barcellona ha ormai blindato il secondo posto e viene da due vittorie consecutive – entrambe vinte 2-0 – con Real Sociedad e Almeria. In attesa di capire cosa ne sarà del tecnico Xavi – a quanto pare è di nuovo rottura tra l’allenatore e i vertici del club, che non hanno gradito alcune dichiarazioni sulla situazione finanziaria – i blaugrana potrebbero concedere qualcosa contro il Rayo Vallecano, al quale basta un punto per scongiurare la retrocessione in Segunda Division.

In grande spolvero l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, reduce dal quarto successo di fila (0-3 al Getafe). I Colchoneros sono in forma smagliante e dovrebbero sistemare anche il tranquillo Osasuna, mettendo nel mirino il terzo posto, ora occupato dal Girona. Quella dei catalani è stata una stagione strepitosa, sono riusciti a qualificarsi addirittura alla Champions League, ma nell’ultimo periodo sono calati ed avranno difficoltà pure al Mestalla contro il Valencia, ormai fuori dalla corsa al settimo posto. In zona salvezza sono ancora vive le speranze del Cadice terzultimo, a -4 dal Maiorca. Gli andalusi devono battere a tutti i costi il Las Palmas – non ancora salvo aritmeticamente – e sperare che ricevere buone notizie dalle Baleari. Il Maiorca, tuttavia, affronta il fanalino di coda Almeria e la vittoria non sembra in discussione. Successo probabile anche per il Celta Vigo, che con una vittoria sul Granada – altra formazione già retrocessa – festeggerebbe una meritata salvezza.

Liga: possibili vincenti

Maiorca (in Maiorca-Almeria)

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Siviglia)

Cadice o pareggio (in Cadice-Las Palmas)

Celta Vigo (in Granada-Celta Vigo)

Le partite da almeno un gol per squadra

Villarreal-Real Madrid

Betis-Real Sociedad

Valencia-Girona

Liga: le partite da almeno due gol complessivi

Atletico Madrid-Osasuna

Barcellona-Rayo Vallecano

Cadice-Las Palmas