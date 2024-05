Almeria-Barcellona, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Almeria-Barcellona è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Non ha corso particolari rischi, il Barcellona, nel posticipo dell’ultima giornata con la Real Sociedad, sistemata grazie ai gol – uno per tempo – del teenager Lamine Yamal e del brasiliano Raphinha (2-0). Un successo che ha consentito alla squadra di Xavi di approfittare del passo falso del Girona e di riprendersi il secondo posto. È rimasto questo l’unico obiettivo dei blaugrana in una stagione complessivamente deludente.

I catalani non sono riusciti a difendere il titolo vinto lo scorso anno, perdendo sia all’andata che al ritorno con i Blancos, che hanno avuto la meglio pure nella finale di Supercoppa di Spagna. In Champions League le cose non sono andate meglio: brucia ancora l’eliminazione nei quarti di finale con il PSG, “decisa” dalla sciagurata espulsione del difensore Araujo. Troppi alti e bassi per un Barcellona che ha faticato in fase di possesso palla – ha subito 21 gol in più del Real Madrid – e che raramente è stato continuo a livello di risultati. Chiudere dietro alle Merengues ha comunque il suo perché, in quanto la seconda piazza consente di giocare la prossima Supercoppa, diventata ormai una Final Four. Nella trasferta con il fanalino di coda Almeria Xavi e i suoi uomini non dovrebbero fallire: gli andalusi hanno collezionato a malapena 17 punti e sono già con la testa al prossimo campionato di Segunda Division. La squadra di Pepe Mel, tuttavia, non sembra in vena di regali: una settimana fa ha messo paura al Betis, mentre nel turno precedente ha avuto la meglio sul Rayo Vallecano.

Come vedere Almeria-Barcellona in diretta tv e streaming

Almeria-Barcellona, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Barcellona difficilmente si farà sfuggire il secondo posto dopo averlo riconquistato. Contro l’Almeria ultimo in classifica e già retrocesso i tre punti dovrebbero arrivare senza problemi: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Almeria-Barcellona

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Montes, Chumi, Centelles; Edgar, Robertone; Baptistao, Viera, Embarba; Lozano.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3