Sinner, colpo di scena: annuncio clamoroso

Sinner, la decisione inaspettata spiazza tutti: scelta inevitabile.

Jannik Sinner è già in vacanza. La maggior parte dei suoi colleghi, invece, no. Molti di essi si stanno battendo ai piedi della Tour Eiffel e alcuni, addirittura, stanno lottando per ottenere uno degli ultimi posti in palio alle mitiche Nitto Atp Finals che si disputeranno a Torino una volta che il Masters 1000 parigino sarà ufficialmente archiviato.

Lo spettacolo va avanti, dunque, anche senza il numero 1 del mondo, che può dormire sonni tranquillissimi nonostante non abbia potuto prendere parte, come noto, all’ultimo appuntamento clou della stagione. Un brutto virus gli ha impedito di prepararsi in vista del torneo che si gioca al di là delle Alpi, motivo per il quale ha preferito concedersi un po’ di riposo. Non difendeva molti punti, del resto, e il secondo classificato è talmente lontano da lui che poteva permettersi di fare una scelta del genere.

Una scelta saggia, oltretutto, se si considera che all’orizzonte ci sono, per l’appunto, l’atto conclusivo della Coppa Davis e il torneo dei Maestri. E proprio a proposito di quest’ultimo è arrivato, nelle scorse ore, un annuncio che non possiamo che definire clamoroso. Un colpa di scena, se vogliamo, per il motivo che comprenderete a breve.

Sinner ha detto sì: ci sarà anche lui

Sinner lo conosciamo bene tutti e dovremmo ormai sapere, a questo punto, che non ama le luci della ribalta. Eppure, ogni volta che per un motivo o per un altro è chiamato ad uscire dalla sua comfort zone, non delude mai le aspettative e si comporta, anzi, da perfetto uomo di spettacolo.

Avrà l’occasione di farlo molto presto, visto e considerato che lui e altri suoi colleghi sono stati invitati come special guest ad un appuntamento che, a questo punto, sarà imperdibile in tutto e per tutto. Ci riferiamo al Grand Opening Show che anticipa di fatto le Finals e che avrà luogo, il prossimo 8 novembre, sul campo blu dell’Inalpi Arena.

Ad accogliere sul palco Jannik, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ci sarà il padrone di casa Alessandro Cattelan, che oltre ad interagire con i 3 campioni azzurri darà il benvenuto ai cantanti che allieteranno questa serata al sapore di vigilia. Si tratterà, nello specifico, di Marco Mengoni, Blanco e Madame, che intratterranno gli ospiti per oltre due ore.