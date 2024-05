Bari-Ternana, playout Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Bari-Ternana è una partita valida per l’andata del playout di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Oltre trentamila spettatori per tirare il Bari fuori dal baratro. I biancorossi rischiano seriamente di retrocedere in C ed avranno bisogno di tutto il supporto del loro caloroso pubblico per battere la Ternana nell’andata del playout di Serie B. In modo tale da recarsi in Umbria, la prossima settimana, con due risultati su tre a disposizione. I rossoverdi, infatti, grazie ai due punti in più collezionati nella regular season sarebbero salvi anche con due pareggi. Pertanto, in caso di parità di punteggio non sono previsti né supplementari né rigori.

Per i Galletti quella che si è appena conclusa è stata una stagione regolare disastrosa. Il Bari ha cambiato ben quattro allenatori – oggi in panchina c’è l’ex tecnico della Primavera Federico Giampaolo – ma nessuno ha saputo trovare la giusta cura per una squadra costruita per puntare a quella Serie A solamente sfiorata l’anno scorso – tutti ricorderete il gol di Pavoletti in pieno recupero nella finale playoff con il Cagliari – e che invece è finita a lottare per mantenere la categoria. Fondamentali i tre risultati utili nelle ultime tre giornate, in particolar modo la vittoria per 2-0 contro il Brescia venerdì scorso, targata Sibilli e capitan Di Cesare. Anche la Ternana ha chiuso in crescendo ma i due successi contro Catanzaro e Feralpisalò – entrambi ottenuti di misura e senza subire gol – non sono bastati per evitare il playout e conquistare la salvezza diretta. Troppi alti e bassi per la giovane squadra allenata da Roberto Breda, che ad ogni modo in trasferta ha totalizzato quasi gli stessi punti raccolti tra le mura amiche (22 contro 21).

Bari-Ternana: le ultime notizie sulle formazioni

Giampaolo sembra intenzionato a confermare l’undici che ha battuto il Brescia nell’ultima giornata di regular season: un 4-2-3-1 con Achik, Acampora e Sibilli alle spalle dell’unica punta Nasti.

Nella Ternana rientra Casasola dalla squalifica ma non saranno molti neppure i cambi di Breda, che si affiderà agli uomini che hanno avuto la meglio su Catanzaro e Feralpisalò. In attacco confermato il baby Distefano.

Come vedere Bari-Ternana in diretta tv e in streaming

Bari-Ternana è in programma giovedì alle 20:30 allo stadio “San Nicola” di Bari e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

I due precedenti stagionali ci raccontano di un pareggio a reti bianche a Terni e di una vittoria del Bari per 3-1 al San Nicola. La sensazione è che anche stavolta la spinta dell’impianto pugliese possa fare la differenza in una sfida ad altissima tensione che i biancorossi non possono proprio permettersi di sbagliare per non essere poi costretti a fare l’impresa in Umbria. Bari leggermente favorito in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Bari-Ternana

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Achik, Acampora, Sibilli; Nasti.

TERNANA (3-5-1-1): Vitali; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro; Di Stefano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0