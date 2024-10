Borussia Dortmund-Lipsia, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Lipsia è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è sicuramente un bel momento quello che sta attraversando il Borussia Dortmund: non solo sconfitte in continuazione in campionato, ma anche l’eliminazione al sedicesimi di finale della Coppa di Germania, ai tempi supplementari, contro il Wolfsburg. Se i gialloneri, ultimi finalisti di Champions League, volessero tornare in corsa per qualcosa di importante, devono per forza di cose riuscire a battere il Lipsia. E non sarà semplice.

La squadra di Rose, infatti, è prima in classifica a 20 punti come il Bayern Monaco e nelle ultime cinque partite ha vinto quattro volte, compreso il semplice passaggio del turno nella competizione nazionale. L’unica sconfitta è arrivata contro il Liverpool nell’arco di questi match, quindi possiamo serenamente affermare che è una delle formazioni più in forma al momento. Direte voi, tutto questo indica oggettivamente una vittoria ospite. Noi invece la pensiamo in un modo diverso per questo motivo.

La classifica del Borussia Dortmund è oggettivamente bugiarda, per ora, soprattutto andando a vedere quella che è la qualità della rosa di Sahin. Davanti ha dei giocatori importanti che la possono decidere in qualsiasi momento. Sì, è vero, balla dietro, ma è arrivato il momento di invertire la rotta in maniera immediata. E quale occasione migliore se non in un big match del genere?

Come vedere Borussia Dortmund-Lipsia in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quindi sì, è arrivato quel momento. In un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno una rete per squadra, occhio all’affermazione del Borussia Dortmund che dovrebbe vincere questo match e rilanciarsi in maniere prepotente in classifica aiutando, anche, i rivali del Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lipsia

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrics; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1