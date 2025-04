Pronostico Manchester United-Lione: si giocano la stagione

Manchester United-Lione è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Europa League rappresenta ormai da tempo l’ancora di salvezza per un Manchester United che continua a collezionare delusioni su delusioni in campionato. Se esisteva una flebile speranza di riavvicinarsi alla zona Europa è definitivamente svanita domenica scorsa, in seguito alla sconfitta senz’appello incassata a St James’ Park con un arrembante Newcastle: i Magpies hanno strapazzato i Red Devils (4-1), ora quattordicesimi nella classifica della Premier League e addirittura scivolati a -16 dal settimo posto. Per salvare il salvabile, dunque, Ruben Amorim e i suoi uomini hanno una sola possibilità: vincere la seconda manifestazione continentale per ordine di importanza, che gli consentirebbe anche di giocare la Champions League l’anno prossimo.

L’avversario dello United nei quarti di finale, tuttavia, ha dimostrato di essere un osso duro. Sì, il Lione ha dato vita insieme ai Red Devils ad un match spumeggiante una settimana fa, terminato 2-2, e che rimanda tutto alla gara di Old Trafford. A tenere in vita i francesi è stata una rete di Cherki, realizzata in pieno recupero dopo che il Manchester United aveva trovato il gol dell’1-2 al minuto 88 con l’ex bolognese Zirkzee. Una doccia fredda per la squadra di Amorim che, pur subendo il gioco dei transalpini – più propositivi e pericolosi – era riuscito tutto sommato a portare via una vittoria di platino, che le avrebbe consentito di giocare per 2 risultati su 3 nel ritorno.

Il Lione va forte anche in trasferta

Si riparte daccapo invece in Inghilterra, con i Red Devils che potranno contare sul fattore campo, già decisivo nell’ottavo con la Real Sociedad, travolta 4-1 a Manchester dopo il pareggio di San Sebastian.

Gli uomini guidati dall’ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca, però, non si arrenderanno facilmente. Del resto, il Lione nella fase a girone unico fuori casa ha collezionato meno punti solo della Lazio, restando imbattuto (2 vittorie e 2 pareggi) e realizzando più gol di tutti (10). I successi sono diventati 3 nella fase ad eliminazione diretta, con la netta vittoria ottenuta sul campo dell’FCSB.

I Gones oltretutto sono in piena corsa per il terzo posto in Ligue 1, neppure lontani dal Monaco secondo, a +2. Domenica hanno raccolto un importante successo in casa dell’Auxerre (1-3), il secondo di fila dopo quello di una settimana prima con il Lille. In Europa League Fonseca non dovrebbe cambiare molto rispetto a sette giorni fa: gli unici indisponibili sono Nuamah e Fofana, mentre è in forte dubbio l’ex Venezia Tessmann. Nello United è ballottaggio tra Onana e Bayindir in porta – il camerunense è finito in panchina dopo una serie di brutte prestazioni – in difesa invece potrebbe rivedersi il recuperato de Ligt.

Il pronostico

Unica squadra imbattuta in Europa League, il Manchester United dovrebbe riuscire a conquistare il pass per la semifinale, fondamentale per “salvare” la stagione. Il Lione però gli darà filo da torcere come all’andata e quasi certamente segnerà almeno un gol ad Old Trafford: le emozioni non mancheranno neppure in questa sfida.

Le probabili formazioni di Manchester United-Lione

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Bayindir; Yoro, Maguire, Mazraoui; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Höjlund, Garnacho.

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Veretout, Tolisso, Matic; Cherki, Mikautadze, Thiago Almada.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1