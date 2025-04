Un pass-partout per Alcaraz: Sinner, si mette malissimo

Si complica il rientro in campo di Jannik Sinner: la notizia riguardante Carlos Alcaraz ha mescolato le carte e adesso sarà ancor più difficile.

Il suo non è stato un dominio assoluto. Lo dimostra il fatto che 3 dei 5 match che ha disputato sul mattone tritato di Montecarlo siano finiti al terzo set. Ciò che conta è il risultato, però, e quello non mente. Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 del Principato di Monaco e può ricominciare, quindi, a sognare in grande.

Va da sé che l’obiettivo primario della stagione sia quello di difendere i punti e i trofei vinti lo scorso anno al Roland Garros e a Wimbledon, per cui, da questo momento in poi, dovrà fare sul serio, se vuole che nessuno glieli porti via. Tanto più che il secondo Slam, quello che si gioca al di là delle Alpi, è già all’orizzonte e che, per allora, dovrà fare i conti con un altro avversario che non era presente, invece, in Costa Azzurra.

Parliamo del suo rivale per antonomasia, l’azzurro Jannik Sinner, che tornerà in campo in tempo per gli Internazionali d’Italia e per l’unico Major che si disputa sulla terra rossa. Peccato solo che l’iberico, dal canto suo, non voglia neanche sentirlo nominare. Non dopo aver detto che la sua assenza non avrebbe cambiato nulla, per poi ritrattare e ammettere che la troppa pressione, derivante dal fatto che senza Jannik i riflettori fossero puntati tutti su di lui, lo avesse “ucciso”.

Alcaraz ha trovato la chiave: Sinner avvertito

Interpellato, a margine del Masters 1000 di Montecarlo, in merito agli appuntamenti futuri, il fenomeno di Murcia ha subito voluto sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Rivelando, al contempo, di avere per le mani, adesso, un pass-partout speciale, una chiave da tirare fuori all’occorrenza per dare sempre il meglio.

“Negli ultimi mesi ho imparato a non pensare a nulla che non sia quello che accade in campo – ha detto Carlitos in conferenza stampa – Voglio godermi il momento e basta. Non penso più alla classifica“. “Le persone si aspettano molto da me, che io giochi una buona stagione sulla terra battuta – ha aggiunto Alcaraz -. Probabilmente vogliono che io vinca ogni torneo, quindi sarà difficile gestire la pressione. Devo concentrarmi su me stesso, sul mio team, sulla mia famiglia, sui miei amici e su quello che succede in campo”.

“Che vinca o perda, devo lasciare il campo felice. Devo essere orgoglioso di quello che ho fatto. È una cosa che ho imparato questa settimana e cercherò di mantenere lo stesso approccio utilizzato a Montecarlo. Sapevo non sarebbe stato facile il primo torneo in stagione sul rosso. Samuel Lopez mi ha detto che devo affrontare e non evitare le difficoltà: questa è stata la chiave“. E chissà se il coach spagnolo sapeva, in cuor suo, che questo consiglio avrebbe fatto la differenza…