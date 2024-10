Sinner torna in campo dopo il ritiro: nuova svolta

Sinner torna in campo dopo il ritiro: il tennista azzurro ha deciso di non partecipare all’ultimo Masters 1000 della stagione per un virus

All’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy, Jannik Sinner non parteciperà. Un leggero virus ha messo ko l’azzurro che ha deciso di ritirarsi prima di scendere in campo. Ma la stagione, fortunatamente per noi che ammiriamo le sue giocate, non è finita.

Due Slam vinti più altri tornei portati a casa senza problemi. Sarebbe un 2024 da incorniciare per Jannik che però lotta ancora per quella sua positività al Clostebol che gli ha fatto perdere, e che gli fa perdere ancora, il sonno in attesa di un giudizio definitivo che ancora non è arrivato. Chissà come andrà a finire: la logica vorrebbe che non venisse squalificato e più volte in queste colonne vi abbiamo raccontato i motivi. Ma c’è la Wada in mezzo, quindi realmente non sappiamo come potrebbe andare a finire. Tralasciando questo discorso, come detto qualche riga sopra per Jannik l’annata non è ancora finita: ci sono due appuntamenti importantissimi da onorare con il solito obiettivo, quello di vincere.

Sinner torna in campo: ecco gli ultimi appuntamenti

Non manca molto alle Atp Finals di Torino: dal 10 al 17 novembre Sinner, insieme agli altri 7 che chiudono i primi otto posti nella classifica mondiale, si contenderanno un torneo affascinante in Piemonte. L’anno scorso l’azzurro ha perso in finale contro Djokovic: l’occasione non solo per un riscatto ma anche per dimostrare ancora a tutti di essere il più forte del mondo in questo momento, nonostante qualcuno dica che Alcaraz abbia più potenzialità.

Dopo le Finals, Sinner si unirà alla squadra italiana campione in carica per la Coppa Davis, che si svolgerà dal 19 al 24 novembre a Malaga. Chiaro l’obiettivo azzurro: quello di riconfermarsi dopo la storica impresa dell’anno scorso: i convocati, guidati dal capitano Filippo Volandri, saranno trascinati in campo da Jannik. La prima rivale sarà l’Argentina. E tutti sognano ovviamente quella che potrebbe essere una finale contro la Spagna, magari in un confronto con Rafa Nadal che dopo il torneo nella sua terra chiuderà la sua straordinaria carriera. Insomma, ancora un mese di fuoco prima di un po’ di pausa per prepararsi agli Australian Open che bagneranno il 2025.