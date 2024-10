PSG-Lens, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

PSG-Lens è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta patita dal Monaco nel derby con il Nizza, in Ligue 1 solo una squadra è ancora imbattuta: il PSG. I parigini si confermano una o più spanne sopra le altre in questo campionato e l’hanno dimostrato anche domenica scorsa nell’atteso Classique con il Marsiglia, stravinto 3-0. La sfida con gli uomini di De Zerbi si è messa subito sui binari giusti (0-1 realizzato dopo 7 minuti con Joao Neves), poi però i marsigliesi c’hanno messo del loro, restando in 10 uomini per via dell’espulsione di Harit.

L’autorete di Balerdi e il gol del “solito” Barcola – in assoluto il giocatore più decisivo tra quelli allenati da Luis Enrique – hanno fatto il resto, permettendo al PSG di prendersi la vetta solitaria della classifica. Il Monaco adesso è a -3, più staccate Marsiglia e Lille. L’allenatore spagnolo, tuttavia, vuole che i suoi non abbassino la soglia dell’attenzione, anche perché i mezzi passi falsi nell’ultimo mese e mezzo non sono stati pochi.

I pluricampioni di Francia hanno perso diversi punti per strada pareggiando con Reims e Nizza e zoppicando anche in Champions League (vittoria risicata contro il Girona, sconfitta con l’Arsenal e pareggio con il PSV Eindhoven). Si ritorna, intanto, al Parco dei Principi, dove in questo fine settimana è di scena il Lens di Will Still, altra squadra che come il Monaco dallo scorso weekend non è più imbattuta in campionato. I giallorossi si sono arresi al Lille nel sentitissimo derby du Nord, sconfitta maturata praticamente nel recupero, visto che entrambi i gol dei Dogues sono stati segnati nell’extratime (0-2).

Come vedere PSG-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Lens, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il PSG si è aggiudicato gli ultimi tre precedenti e crediamo ci siano i presupposti affinché la striscia continui in un match in cui il Lens (peggior attacco tra le prime 10) potrebbe anche non andare a segno.

Le probabili formazioni di PSG-Lens

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

LENS (3-4-1-2): Samba; Khusanov, Danso, Gradit; Fulgini, Mendy, Diouf, Chavez; Thomasson; Sotoca, Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0