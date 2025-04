Pronostico Arsenal-Real Madrid: i Gunners non suscitano bei ricordi

Arsenal-Real Madrid è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per non rimanere un’altra volta a digiuno di trofei, l’Arsenal, ormai da diverso tempo fuori dalla corsa al titolo in Premier League, ha una sola possibilità: vincere la Champions League, impresa che non è mai riuscita ai Gunners in passato. Prima di arrivare in semifinale, tuttavia, c’è un “Everest” da scalare, vale a dire quel Real Madrid che con questa competizione ha un feeling unico, avendo sollevato per ben 15 volte nella sua storia la coppa dalle grandi orecchie. E che, peraltro, è campione d’Europa in carica.

La squadra di Mikel Arteta, nonostante abbia dovuto fare i conti con numerosi infortuni – negli ultimi mesi ha giocato praticamente senza attaccanti di ruolo – finora ha dato il meglio proprio in Champions League: terza nella fase a girone unico – 4 vittorie su 4 e zero gol subiti davanti ai suoi tifosi – negli ottavi ha banchettato sul povero PSV Eindhoven, annichilito 7-1 nella gara d’andata nei Paesi Bassi (il ritorno è poi terminato 2-2). In Premier League invece i Gunners, attualmente secondi in classifica, sono incappati in qualche passo falso di troppo – l’ultimo sabato scorso in casa dell’Everton, in cui non sono andati al di là di un pareggio (1-1) – non riuscendo a tenere il passo del Liverpool, che ha ormai il titolo in tasca.

Blancos ad intermittenza

Al contrario, il Real Madrid può ancora realizzare il famigerato “Triplete”. Sono in piena corsa su tutti i fronti i Blancos: gli uomini di Carlo Ancelotti nella Liga stanno dando vita ad un avvincente duello con i rivali di sempre del Barcellona, che affronteranno pure nella finalissima di Coppa del Re.

Gli infortuni, però, tormentano anche l’allenatore italiano: il Real Madrid, pur sorretto dalle sue stelle, fatica a trovare continuità in un calendario sempre più fitto di impegni. Si può spiegare così la sconfitta rimediata sabato scorso con il Valencia, corsaro 1-2 al “Bernabeu” grazie ad una rete di Hugo Duro in pieno recupero.

Un k.o. che avrebbe potuto far deragliare le Merengues dalla corsa al titolo, ma il Barcellona, fermato dal Betis, incredibilmente non ne ha approfittato, guadagnando un solo punto sui madrileni ed andando a +4. Rispetto all’Arsenal, Mbappé e compagni hanno dovuto disputare due partite in più, non essendo arrivati tra le prime otto nella maxi-classifica: una volta superato agevolmente il Manchester City di Pep Guardiola (battuto sia all’andata che al ritorno) nello spareggio, i Blancos hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio sui rivali cittadini dell’Atletico Madrid, piegati soltanto ai rigori e dopo due gare tiratissime.

A Londra Ancelotti non potrà contare sugli infortuni Dani Carvajal, Eder Militao e Ceballos e sullo squalificato Tchouaméni, mentre resta in dubbio il portiere Courtois, non ancora al 100%. Dall’altro lato, Arteta ritrova Saka e Martinelli ma l’infermeria rimane affollata: oltre a Gabriel Jesus e Havertz, la cui stagione è terminata in anticipo, non sono a disposizione neppure Gabriel e Calafiori.

Il pronostico

Risale al lontano 2006 l’ultimo confronto tra Arsenal e Real. Era un ottavo di finale di Champions League ed a spuntarla furono i Gunners grazie all’unico gol tra andata e ritorno realizzato da Thierry Henry. A differenza di allora ci aspettiamo due sfide più prolifiche e movimentate: per i Blancos, non brillanti nelle ultime uscite soprattutto in fase di non possesso palla, sarà una gara complicata ma crediamo che riusciranno a realizzare almeno una rete nel fortino dei londinesi, tenendo aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno.

Le probabili formazioni di Arsenal-Real Madrid

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Timber; Rice, Partey, Odegaard; Saka, Merino, Martinelli.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Camavinga, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1