Pronostici Championship 8-9 aprile: si accende la lotta promozione

Championship, si fa sempre più avvincente la lotta per i primi due posti nella cadetteria inglese. Tante sfide a distanza in questo turno infrasettimanale.

Contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime stagioni, in questa Championship non c’è una squadra che ha “ammazzato”, come si suol dire, il campionato, ipotecando la promozione con largo anticipo. A sei giornate dal termine della regular season restano sempre in tre a contendersi i primi due posti, quelli che mettono in palio il pass diretto per la Premier League senza dover giocare i playoff: Burnley, Sheffield United e Leeds, in questo preciso ordine e racchiuse in appena due punti.

Davanti a tutti adesso troviamo il Burnley, a quota 84 punti ed in assoluto la più in forma delle 3 contendenti: i Clarets di Scott Parker hanno vinto 6 delle ultime 7 gare ed in campionato non perdono addirittura da novembre. Sabato scorso si sono presi i tre punti anche in casa del Coventry (1-2), pur non riuscendo a tenere la porta inviolata: una rarità, visto che la loro forza risiede principalmente in una difesa granitica, capace di incassare solamente 12 gol in 40 partite. La striscia vincente del Burnley dovrebbe proseguire anche in casa del Derby, avversario dei Clarets in questo turno infrasettimanale. I Rams sono quartultimi, in piena bagarre retrocessione e sabato, dopo 4 vittorie di fila, si sono arresi 1-0 allo Swansea, tornando a vedere i fantasmi.

Non è stato un weekend felice neppure per lo Sheffield United, sorpassato dal Burnley e scivolato al secondo posto in classifica, a -1 dalla capolista. Le Blades hanno visto interrompersi una serie positiva che proseguiva da oltre un mese, cadendo a sorpresa in casa dell’Oxford United: improbabile un altro passo falso con il Milwall, ancora in lizza per un posto nei playoff ma sempre sconfitto nelle ultime due trasferte. Non sa più vincere invece il Leeds: tre pareggi consecutivi per i Whites, che ora rischiano di perdere ulteriore terreno nei confronti delle dirette concorrenti. Per la squadra di Daniel Farke trasferta ostica a Middlesbrough: il Boro è in salute, ha vinto le ultime due ed è tornato in zona playoff. I gol non dovrebbero mancare a Riverside, tenendo conto anche che il Leeds non fa registrare un clean sheet da tre giornate.

Per Blackburn e Sheffield Wednesday, rispettivamente 12esimo e 13esimo, sarà complicato riagguantare un posto playoff: chi sta meglio, però, sono sicuramente gli Owls, che peraltro in trasferta sono quinti per rendimento. Non sarebbe una sorpresa se arrivasse un risultato positivo contro i Rovers, reduci da ben cinque sconfitte consecutive ed in crisi.

Per quanto riguarda invece la lotta per la salvezza, lo Swansea grazie al sofferto successo con il Derby è volato a +7 sulla zona rossa. I gallesi hanno l’occasione di sforare quota 50 punti in caso di vittoria con il fanalino di coda Plymouth, ultimo in classifica ma ancora in corsa dopo l’affermazione di sabato scorso con il Norwich: la quartultima ha solo 4 punti in più dei biancoverdi.

Punta a reinserirsi in zona playoff il Coventry, desideroso di voltare pagina dopo le due sconfitte con Sheffield United e Burnley. Gli Sky Blues non dovrebbero avere problemi a trovare la via del gol contro il Portsmouth, che deve fare i conti con una delle peggiori difese del torneo (63 gol subiti). Si preannunciano movimentate anche Norwich-Sunderland e Bristol City-West Bromwich, mentre il delicato scontro salvezza tra Stoke City-Luton Town non dovrebbe riservare grandi emozioni.

Championship: possibili vincenti

Sheffield United (in Sheffield United-Milwall, martedì 8 ore 20:45)

Burnley (in Derby County-Burnley, martedì 8 ore 20:45)

Sheffield Wednesday o pareggio (in Blackburn-Sheffield Wednesday, martedì 8 ore 20:45)

Swansea (in Swansea-Plymouth, mercoledì 9 ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Middlesbrough-Leeds, martedì 8 ore 21:00

Coventry-Portsmouth, mercoledì 9 ore 21:00

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Bristol City-West Bromwich, sabato 15 ore 19:30

Norwich-Sunderland, martedì 8 ore 20:45

Middlesbrough-Leeds, martedì 8 ore 21:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Derby County-Burnley, martedì 8 ore 20:45

Stoke City-Luton Town, martedì 8 ore 20:45

Comparazione quote

La vittoria del Burnley in Derby County -Burnley è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” in Middlesbrough-Leeds è quotato invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

