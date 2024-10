Lille-Lione, Ligue 1: tv, formazioni, pronostico

Lille-Lione è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono sei i risultati utili di fila del Lille di Genesio tra campionato e Champions League. E, soprattutto nella massima competizione europea, al momento, i francesi hanno stupito tutti. Si sono presi il lusso, infatti, non solo di vincere in casa contro il Real Madrid ma anche di andare a vincere al Wanda Metropolitano contro l’Atletico. Insomma, non fanno paura per la vittoria finale, ma hanno già assicurato il posto almeno nei playoff.

La vittoria su Lens, nell’ultimo turno di campionato, ha inoltre dato ulteriori certezze: il Lille è una squadra decisamente in forma e che contro il Lione parte con i favori del pronostico. Non solo per le proprie qualità, ma anche per un momento un po’ così dei ragazzi di Page che, dopo un filotto importante di cinque vittorie di fila, hanno perso contro il Besiktas in Europa League e poi hanno pareggiato in casa contro l’Auxerre in Ligue 1.

In tutto questo sono tre i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno sui rivali di venerdì sera: l’allungo è nell’aria, quindi, e si potrebbe concretizzare decisamente alla fine della serata. Anche perché, prima o poi, una vittoria in casa contro il Lione il Lille la dovrà comunque trovare, per quella che è la legge dei grandi numeri ovviamente: nelle ultime due uscite interne, infatti, sono arrivate due sconfitte. Il momento di cambiare rotta è decisamente arrivato.

Come vedere Lille-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Lione, in programma venerdì 1 novembre alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il match ha sempre regalato diversi gol e molte emozioni. Dovrebbe essere così anche questa volta, con la vittoria del Lille che comunque appare non scritta, perché nel calcio di scritto non c’è nulla, ma preventivabile.

Le probabili formazioni di Lille-Lione

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David.

LIONE (4-3-3): Lucas Perri; Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic, Veretout; Benrahma, Mikautadze, Fofana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1