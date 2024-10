Monaco-Angers, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monaco-Angers è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche, tv, probabili formazioni, pronostico.

Prima di domenica scorsa il Monaco non aveva ancora incassato neanche una sconfitta, restando imbattuto al pari del PSG. Il primo k.o. stagionale, che ha fatto scivolare i monegaschi al secondo posto, è arrivato nel derby con il Nizza, che nello scorso fine settimana ha avuto la meglio in rimonta (2-1), approfittando della superiorità numerica da fine primo tempo (espulsione di Vanderson). Rimasta in 10 uomini, la squadra di Adi Hutter non è riuscita a contenere i rossoneri, che ha metà ripresa hanno messo il muso davanti con Laborde.

Il Monaco, a onor del vero, aveva rallentato anche nella giornata precedente, non andando oltre un pareggio a reti bianche con il Lille (pure in quell’occasione il club del Principato era rimasto in dieci per via dell’espulsione di Teze). Per quanto riguarda la classifica però è cambiato poco: il Monaco ora è secondo a -3 dal PSG ed ha alle calcagna Marsiglia e Lille, distanti tre lunghezze. In vista della sfida di Champions League con il Bologna, in programma nella prossima settimana, gli uomini di Hutter cercheranno di tornare a vincere in campionato nel match con il neopromosso Angers. I bianconeri, tornati immediatamente in massima serie dopo un anno di purgatorio, hanno perso una sola volta nelle ultime sei giornate e sabato scorso hanno messo fine al digiuno di vittorie battendo 4-2 un’altra squadra che proviene dalla Ligue 2, il Saint-Etienne. Un successo che ha permesso ai ragazzi di Alexandre Dujeux di abbandonare momentaneamente la zona rossa.

Come vedere Monaco-Angers in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monaco e Angers, in programma venerdì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Monaco dovrebbe tornare a vincere in una gara in cui anche l’Angers, sempre in gol nelle ultime 7 giornate, riuscirà con ogni probabilità a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Monaco-Angers

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Kehrer, Singo, Mawissa, Caio Henrique; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

ANGERS (4-2-3-1): Fofana; Arcus, Biumla, Lefort, Hanin; Aholou, Belkhdim; Allevinah, Abdelli, El Melali; Niane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1