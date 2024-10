Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Bayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe, pochi giorni fa, sono uscite indenni dal turno di Coppa di Germania. Con una formazione zeppa di riserve il Bayer Leverkusen ha avuto ragione dell’Elversberg, formazione di Zweite Liga liquidata 3-0 (doppietta di Schick). Lo Stoccarda invece ha allungato la striscia vincente – che ora è di tre partite – nel match con il Kaiserslautern, piegato 2-1 dalle reti di Woltemade e Fuhrich.

Sulla falsariga del suo collega Alonso anche il tecnico degli Svevi Sebastian Hoeness ne ha approfittato per far riposare chi nel fine settimana era rimasto in campo per quasi tutto il tempo nella gara con il Kiel, battuto con lo stesso risultato (2-1). La vittoria ottenuta in Champions League contro la Juventus, dunque, non è stata un caso: lo Stoccarda ha un impianto di gioco ben collaudato e adesso vuole trovare maggiore continuità anche in campionato, con l’obiettivo di riagganciare il treno Champions (al momento i biancorossi sono ottavi, a -3 dal quarto posto). Ha tre punti in più il Leverkusen: le Aspirine sono a -5 dalla vetta e pagano qualche passo falso di troppo (4 vittorie, tre pareggi e una sconfitta). Insomma, niente a che vedere con il dominio assoluto dello scorso anno, anche se restano una serissima candidata al titolo.

Come vedere Bayer Leverkusen-Stoccarda in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Stoccarda è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Il pronostico

Quindici gol il Bayer Leverkusen, sedici lo Stoccarda. Le reti subite da entrambe nei primi 8 turni di Bundesliga sono indubbiamente tante. Del resto, la stagione era iniziata con la pirotecnica sfida in Supercoppa di Germania, terminata 2-2 e poi vinta dagli uomini di Xabi Alonso ai calci di rigore. Ma, dando un’occhiata ai precedenti, ci si accorge che i gol non sono mai mancati: sarà così anche stavolta? Secondo noi sì, per questo immaginiamo un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Stoccarda

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1