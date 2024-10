I pronostici di giovedì 31 ottobre: Serie A, Saudi Pro League e non solo

I pronostici di giovedì 31 ottobre, si chiude il turno infrasettimanale di Serie A, si gioca anche la Saudi Pro League e altri campionati minori.

La decima giornata di Serie A si chiude stasera con le ultime tre partite: Genoa-Fiorentina alle 18:30, Como-Lazio e Roma-Torino alle 20:45. Il Genoa nonostante l’ingaggio di Mario Balotelli in questo momento ha ben poco per guardare con ottimismo alla sfida con gli scatenati viola, reduci da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni con diciannove gol segnati nel parziale.

Anche in questa difficile partita contro la Fiorentina infatti l’infermeria sarà piena: mancheranno Gollini, Bani, De Winter, Messias, Malinovskyi, Ekuban e Vitinha. In queste condizioni centrare i tre punti sarà davvero difficile.

I pronostici sulle altre partite

Situazione critica anche per la Roma, disastrosa sotto la gestione Juric, più per il gioco mai sbocciato che per i risultati, visto che qualche vittoria è comunque arrivata, pur senza mai convincere. Il Torino proverà ad approfittare in una partita in cui – dati sugli Expected Goals alle mani – tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Stesso pronostico anche per Como-Lazio: il Como ha sempre segnato e subito gol nelle tre partite disputate finora in casa, la Lazio in trasferta è caduta tre volte su quattro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fiorentina vincente e almeno due gol complessivi in Genoa-Fiorentina, Serie A, ore 18:30

Vincenti

AL Shabab (in AL Shabab-Al-Wehda, Saudi Pro League, ore 15:50)

(in AL Shabab-Al-Wehda, Saudi Pro League, ore 15:50) Al Sadd (in Al Sadd-Al-Rayyan, Qatar Stars League, ore 17:30)

(in Al Sadd-Al-Rayyan, Qatar Stars League, ore 17:30) Lazio o pareggio (in Como-Lazio, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Gharafa SC-Al-Arabi, Qatar Stars League, ore 15:30

Qatar Stars League, ore 15:30 Al Sadd SC-Al-Rayyan , Qatar Stars League, ore 17:30

, Qatar Stars League, ore 17:30 Al-Wasl FC-Al Jazira, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al-Ittihad-Al-Ahli , Saudi Pro League, ore 19:00

, Saudi Pro League, ore 19:00 Roma-Torino , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Como-Lazio, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.86 GOLDBET ; 10.53 SNAI; 10.86 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Roma-Torino, Serie A, ore 20:45