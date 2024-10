Roma-Torino, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Roma-Torino è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Potrebbe essere l’ultimo ballo per Ivan Juric. In bilico tremendo dopo la sconfitta contro la Fiorentina, pesantissima per quello che s’è visto in campo e non solo per il risultato finale, che rischia anche se giovedì sera, contro il Torino sua ex squadra, dovesse arrivare una vittoria.

Una Roma difficile da guardare: in 40 giorni di lavoro Juric non è riuscito quasi mai a fare vedere la sua impronta in questo gruppo. Ma le colpe non sono tutte sue, ovviamente: i giallorossi, quelli che scendono in campo, hanno malamente digerito l’esonero di De Rossi. Tutto complicato insomma, e la disfatta in Toscana è stata davvero difficile da capire. Una partita indirizzata sin dai primi minuti. Ha fatto decisamente meglio il Torino di Vanoli venerdì scorso. La vittoria sul Monza, dopo quattro sconfitte di fila, ha lucchettato la panchina dell’allenatore che grazie a Njie (e a un regalo di Braunoder) si è preso tre punti pesantissimi. Un altro fattore da tenere d’occhio in tutto questo sono anche i giorni di recupero. La Roma ha giocato giovedì e poi domenica, il Toro solo venerdì. Quindi sulla carta dovrebbe essere assai più fresco. Vedremo.

Di certo la Roma non avrà vita facile. In situazioni del genere nessuno – a meno che non sei un campione vero – si prende la responsabilità della giocata. L’Olimpico contesterà e stavolta non solo la proprietà americana, ma anche i giocatori perché alla fine sono loro quelli che scendono in campo. E il Toro ne potrebbe approfittare anche per portarsi a casa un punto.

Come vedere Roma-Torino in diretta tv e in streaming

Roma-Torino è in programma giovedì 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Difficili vedere la Roma uscire vincente da questo match. Le tensioni, la fiducia a tempo allo staff tecnico, la contestazione: ci sono tutti gli ingredienti per una buona prestazione del Torino che potrebbe tornare a casa con un punto, almeno.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1