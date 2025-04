Pronostico Bari-Palermo: c’è solo una certezza

Bari-Palermo è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Bari e Palermo sono state le due squadre protagoniste dello scorso turno di Serie B: i pugliesi, con grandissimo carattere, hanno ripreso il Catanzaro in pieno recupero piazzando il 3-3 finale. I siciliani, invece, trascinati da quel giocatore che in Serie B fa la differenza, hanno dato una grossa delusione alla capolista Sassuolo. Quindi parliamo di due formazioni che stanno bene, che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere, e che per questo motivo ci spingono a dire che ci sia una sola certezza. E noi ve la diciamo dopo.

All’inizio della stagione, soprattutto il Palermo, era una delle squadre maggiormente candidate alla vittoria finale del campionato. Se non al primo posto, quello è sembrato sempre una cosa del Sassuolo, almeno nelle prime due posizioni per una promozione diretta. Errori nella sessione invernale di mercato, invece, hanno cambiato le carte in tavola e solamente l’arrivo di Pohjanpalo, dal Venezia, a gennaio, ha ridato quel senso di squadra ad una formazione che aveva bisogno di un bomber per arrivare in fondo alla stagione ottenendo il miglior piazzamento possibile. E l’islandese i suoi gol li ha fatti e li farà. Tornando in questo modo alla certezza di prima, che crediamo possa essere anche vostra (così come siamo riusciti a centrarla per entrambe la scorsa settimana), basta arrivare in fondo a questo articolo per capire di cosa parliamo.

Come vedere Bari-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida Bari-Palermo, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

La certezza: entrambe, per quello che hanno fatto vedere la scorsa settimana ma più in generale nelle ultime uscite, troveranno la via della rete. E il Palermo, sul sempre difficile campo del Bari, si potrebbe anche accontentare di un pareggio che permetterebbe di superare un grosso ostacolo da qui alla fine della stagione senza grossi scossoni.

Le probabili formazioni Bari-Palermo

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Olivieri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Pereiro, Favilli.

PALERMO (3-4-3): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre, Pohjanpalo, Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1