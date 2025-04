Pronostico Udinese-Milan: un solo risultato a disposizione

Udinese-Milan è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Milan, non andando oltre un pareggio nello scontro diretto di San Siro con la Fiorentina (2-2) sabato scorso, potrebbe aver detto definitivamente addio alla possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, l’obiettivo minimo stagionale. Sì, è vero, delle sei squadre che precedono gli uomini di Sergio Conceiçao in classifica solo la Lazio ha vinto nell’ultimo turno ma la distanza dalla quarta piazza, occupata dal Bologna, è rimasta di 9 lunghezze, che non sono poche a sette giornate dalla fine del torneo.

Contro la Viola il Diavolo come al solito ha messo in mostra sia pregi che difetti: dopo essere finiti sotto di 2 gol al 10′ del primo tempo, Theo Hernandez e compagni hanno saputo reagire, riacciuffando i viola a metà ripresa e sfiorando pure il gol del possibile 3-2, come dimostrano i 2,65 di xG prodotti. Al tempo stesso, però, i rossoneri hanno deluso un’altra volta in fase di non possesso palla, visto che anche la Fiorentina avrebbe potuto dargli il colpo del k.o (due reti annullate dal Var). Della solidità auspicata dal tecnico portoghese, insomma, neanche l’ombra: nelle ultime 9 partite tra le varie competizioni il Milan non è mai riuscito a tenere la porta inviolata.

Bisognerà migliorare sotto questo punto di vista per provare a recuperare posizioni in una classifica (nono posto) che non può essere accettabile per un club partito ad inizio stagione con ambizioni ben diverse. Non sono ammessi errori, dunque, contro un’Udinese che una volta raggiunta quota 40 punti ha un po’ tirato i remi in barca e dà segnali di appagamento. Con quella rimediata venerdì scorso a Marassi contro il Genoa (1-0) sono diventate tre le sconfitte consecutive per i bianconeri. Netto anche il calo offensivo: negli ultimi 270 minuti la squadra di Kosta Runjaic ha realizzato a malapena un gol.

Udinese-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Il tecnico friulano Runjaic confida nei recuperi di Davis e Thauvin. Se nessuno dei due dovesse essere pronto in attacco giocheranno nuovamente Iker Bravo e Lucca. Rispetto alla sfida con il Genoa c’è da aspettarsi qualche novità a centrocampo. Si rivedrà lo sloveno Lovric, a destra invece Ekkelenkamp è insidiato da Payero.

Nel Milan il dubbio principale riguarda le condizioni di Gimenez: l’attaccante ex Feyenoord è uscito acciaccato dalla sfida con la Fiorentina e potrebbe partire dalla panchina. Salgono dunque le quotazioni di Abraham. Torna a disposizione Jimenez dopo la squalifica, mentre a centrocampo Bondo dovrebbe affiancare Fofana.

Il pronostico

Due vittorie per parte negli ultimi 4 precedenti e dal 2020 in poi soltanto in due occasioni una delle due non è riuscita a far gol. A differenza dell’andata, quando sulla panchina del Milan c’era ancora Fonseca (ad ottobre i rossoneri si imposero 1-0 con un gol del nigeriano Chukwueze), stavolta dovrebbero andare a segno entrambe, con l’Udinese che sfrutterà probabilmente qualche amnesia difensiva del Diavolo. Da valutare anche il segno “2”, se consideriamo che per squadra di Conceiçao è una delle ultime occasioni per rientrare in corda per un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Payero; Iker Bravo, Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2