Una campionessa per Jannik Sinner: erano insieme a Merano

Una gran bella novità per Jannik Sinner, che si è concesso una serata “scoppiettante” in vista del rientro agli Internazionali di Roma.

La parte peggiore è alle spalle: da ieri, infatti, Jannik Sinner è un uomo nuovamente libero di allenarsi dove preferisce, senza più alcun divieto. E mentre il numero 1 del mondo si riappropria, passo dopo passo, di tutto quello a cui ha dovuto rinunciare per via della squalifica, il giorno del suo attesissimo ritorno si avvicina.

Non che non abbia avuto il suo bel da fare in queste settimane, intendiamoci. Il campione altoatesino si è sottoposto a delle sessioni di allenamento molto intense insieme al suo preparatore atletico, ma non solo. Ha anche coltivato nuovi hobby e antiche passioni, andando a sciare, correndo sui kart e addirittura pedalando insieme a dei campioni del ciclismo. Tutto si può dire, insomma, tranne che si sia annoiato, nel tanto tempo trascorso lontano dal tennis e dal Tour.

Anche nello scorso fine settimana, a dirla tutta, è stato oberato d’impegni. Uno su tutti: Sinner si è concesso una toccata e fuga in Alto Adige, intervenendo a sorpresa al Galà dello sport di Merano. Non era solo, all’evento organizzato dall’associazione che sostiene i giovani atleti altoatesini, la Sporthilfe. Era, bensì, in ottima compagnia.

Sinner e Wierer sul podio: Alto Adige in festa

Jannik è stato, manco a dirlo, l’ospite d’onore di questa serata a tema prettamente sportivo. Ha vinto per la quarta volta di fila, pensate un po’, il premio di sportivo dell’anno, istituito nel 1987. La maggior parte dei voti dei lettori del quotidiano Dolomiten è andata a lui e l’altoatesino ha pensato bene, dunque, di sdebitarsi con loro presenziando al galà.

A lui sono andati 16mila voti, mentre il secondo classificato è stato lo sciatore Dominik Paris. Quanto al settore femminile, la sportiva dell’anno è stata la slittinista Evelyn Lanthaler, mentre il secondo e il terzo posto sono stati conquistati da due biathlete. La prima è Hanna Auchentaller, la seconda è stata l’amatissima campionessa Dorothea Wierer. C’era anche la bellissima atleta di Brunico, dunque, splendida nel suo vestito da gran soirée, al galà di Merano.

Quanto a Sinner, un passaggio sul ritorno in campo è stato doveroso: “Mi fa piacere rientrare da numero 1 – ha osservato il nativo di San Candido – ma non deve essere questo l’obiettivo, speriamo di partire al meglio nel torneo di Roma che per me è molto importante in vista di Parigi e vediamo come va”. Di poche parole, magari, ma sicuramente buone.