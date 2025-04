Pronostico Chelsea-Legia Varsavia: altra vittoria per la semifinale

Chelsea-Legia Varsavia è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Alla fine sulla carta il ruolo di favorita ci sta. Come è evidente. Però poi deve essere confermato dai fatti. E, il Chelsea, la settimana scorsa sul campo del Legia Varsavia ha confermato tutto questo. Il tre a zero conquistato ha messo in cassaforte la qualificazione alle semifinali di Conference League.

Per la squadra di Enzo Maresca sarà solamente una formalità staccare il pass per il penultimo atto della manifestazione europea. Non ci sono davvero possibilità che gli ospiti possano minimamente impensierire i londinesi. Hanno retto un tempo e poi sono crollati davanti ad una squadra forte che ha come obiettivo minimo quello di arrivare in finale. Poi si vedrà.

Su questa partita è evidente che ci siano poche cose da dire. Ed è altrettanto evidente che, dopo il dominio netto della scorsa settimana, il Chelsea vincerà di nuovo. Di solito, queste partite chiuse già nel match d’andata, lasciano davvero un minimo spazio a quello che potrebbe essere un risultato diverso. Ma questa volta i Blues affrontano davvero una formazione che è arrivata fino a questo solamente perché ha affrontato delle formazioni assai più abbordabili senza particolari meriti.

Come vedere Chelsea-Legia Varsavia in diretta tv e streaming

La sfida Chelsea-Legia Varsavia, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, è in programma giovedì alle 21:00. La Conference League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

Altra vittoria che, questa volta, ufficializzerà il passaggio del turno alle semifinali di Conference League. E magari, per non perdere l’abitudine, anche stavolta senza subire gol. Chelsea favorito per la vittoria finale di questa manifestazione che non ha nessuna voglia di riaprire il discorso chiuso giovedì scorso.

Le probabili formazioni di Chelsea-Legia Varsavia

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Neto; Nkunku.

LEGIA VARSAVIA (4-3-3): Tobiasz; Wslozek, Ziolokwski, Pankov, Vinagre; Elitim, Augustinyak, Morishita; Chodyna, Skurhin, Luquinhas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0