Newcastle-Arsenal, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Newcastle-Arsenal è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo il pareggio interno contro il Liverpool – Arsenal due volte in vantaggio e due volte ripreso – sono cinque adesso i punti che dividono la squadra di Arteta dal City capolista. E, in più, c’è anche l’infortunio di Gabriel che ha messo nei guai il tecnico spagnolo.

Insomma, il momento è un po’ così e inoltre il calendario adesso dedica ai Gunners una sfida difficile sul terreno di gioco del Newcastle. Che non è che se la passi meglio eh, c’è da dirlo: due sconfitte nelle ultime due partite e in generale, nelle ultime cinque, una sola vittoria per giunta in Coppa. E la classifica dei bianconeri è quella che è: dodicesimo posto con altrettanti punti e la necessità di riuscire a superare la tempesta che è in atto.

Ma la barca di Arteta è assai più grossa e potente di quella del Newcastle: e se dal lato londinese non possiamo sicuramente parlare di tempesta, ma di un primo mare mosso per quello che è successo nelle ultime settimane, dalla parte dei padroni di casa siamo nella piena bufera che potrebbe portare anche al ribaltamento. E l’onda finale, quella anomala, potrebbe arrivare all’ora di pranzo, più o meno, di sabato. Sì, i Gunners partono senza dubbio con tutti i favori del pronostico.

Come vedere Newcastle-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e a 1.92 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non può pensare in nessun modo a non vincere l’Arsenal che, nonostante quelle che sono le defezioni, ha le carte in regola per prendersi i tre punti e far ripartire il cammino. Sfida da almeno tre reti complessive, con la vittoria ospite che sembra scritta.

Le probabili formazioni di Newcastle-Arsenal

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Barnes.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, White, kIWIOR, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2