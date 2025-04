I pronostici di lunedì 14 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 14 aprile: ci sono i posticipi di Serie A, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori in giro per l’Europa

La trentaduesima giornata di Serie A si chiude con una partita molto importante per lo Scudetto e la zona retrocessione, tra il Napoli secondo in classifica e l’Empoli terzultimo.

Gli uomini di Antonio Conte da questo momento in poi hanno dalla loro il calendario: da qui a fine maggio se la vedranno esclusivamente contro squadre in lotta per non retrocedere oppure già salve e senza obiettivi realistici. L’obiettivo del Napoli è provare a vincerle tutte e sperare in uno o più passi falsi dell’Inter, che rispetto agli azzurri ha un calendario meno abbordabile e molto più fitto, soprattutto se continueranno come probabile la loro avventura in Champions League dopo il Bayern Monaco.

In Premier League si affrontano Bournemouth e Fulham, due squadre che possono addirittura qualificarsi per la prossima Champions League: partita aperta e in cui i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

Pronostico decisamente chiuso invece in Atletico Madrid-Valladolid: la squadra allenata da Simeone prova a credere ancora nel titolo e contro una squadra ultima in classifica e virtualmente retrocessa la vittoria non dovrebbe tardare ad arrivare. In Championship il Coventry ha una buona occasione per consolidare il posto nei playoff ed è improbabile che non la sfrutti, considerando pure le difficoltà dell’Hull davanti ai propri tifosi: X2+OVER 1,5 altamente probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Hull City-Coventry, Championship, ore 20:45

Vincenti

Eyupspor (in Eyupspor-Adana Demirspor, Super Lig, ore 19:00)

(in Eyupspor-Adana Demirspor, ore 19:00) Napoli (in Napoli-Empoli, Serie A , ore 20:45)

(in Napoli-Empoli, , ore 20:45) Crotone (in Crotone-Foggia, Serie C , ore 20:30)

(in Crotone-Foggia, , ore 20:30) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Villarreal, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Jong AZ-Volendam , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Jong PSV-Maastricht , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Hapoel Beer Sheva FC-Beitar Jerusalem, Israele, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Fulham , Premier League , ore 21:00

, , ore 21:00 Jong Ajax-Vitesse , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Maccabi Tel Aviv-Maccabi Haifa, Israele, ore 19:30

Il “clamoroso”

• Napoli vince con un solo gol di scarto in Napoli-Empoli, Serie A, ore 20:45