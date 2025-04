Pronostico Bournemouth-Fulham: aggancio con vista Europa

Bournemouth-Fulham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sette partite senza vittorie. Una vita. Il ruolino di marcia del Bournemouth, negli ultimi due mesi, è questo. E prima o poi, una squadra come questa, soprattutto quando gioca in casa, si deve sbloccare. Contro il Fulham l’occasione c’è, è bella importante. Vorrebbe significare aggancio in classifica con la seria possibilità a seguire, da qui alla fine della stagione, di giocarsi anche qualcosa in zona Europa.

Gli ospiti si presentano a questo match dopo la bella e importante vittoria contro il Liverpool. Inaspettata questa affermazione, ma giusta per quello che si è visto in campo. Direte voi, sulle ali dell’entusiasmo il Fulham potrebbe anche ripetersi nel match contro il Bournemouth: ma noi crediamo che le cose possano effettivamente andare in maniera diversa. Anche perché, negli ultimi due incroci tra queste due formazioni che sono stati giocati in casa del Bournemouth, sono arrivate altrettante vittorie dei padroni di casa. Insomma, ci sta, eccome, una vittoria di quelli che puntano all’aggancio in classifica.

Come vedere Bournemouth-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Fulham è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. Sfida che alla fine vedrà premiati gli sforzi e la volontà dei padroni di casa di riprendersi i tre punti dopo tantissimo tempo. Un match importante, da almeno tre reti complessive, anche.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Fulham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Adams, Cook; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Sessegnon, Pereira, Iwobi; Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1