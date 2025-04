Minaccia Fognini: giù le mani da Flavia Pennetta

Fabio Fognini e Flavia Pennetta, è un momento molto “delicato” per la coppia più bella dell’universo sportivo: ecco cosa è successo.

Che la vita sia assolutamente imprevedibile è un dato di fatto. E lo sanno bene Fabio Fognini e Flavia Pennetta, che hanno affrontato tempeste e grandissimi cambiamenti pur di coronare il sogno, maturato all’improvviso, di stare insieme. Le loro strade sembravano procedere in una direzione ben precisa, ma hanno trovato il coraggio e la forza di mandare tutto a monte pur di potersi regalare un futuro da coppia.

Col senno di poi, possiamo dire che i due tennisti hanno preso la decisione migliore che potessero prendere. Oggi sono marito e moglie e dal loro amore, bellissimo, sono nati tre bambini. Si sostengono a vicenda, si compensano. Ci sono tutti i presupposti necessari per pensare, insomma, che nel loro caso sarà “per sempre” per davvero.

Anche perché, come dicevamo pocanzi, hanno affrontato gli ostacoli più disparati, pur di coronare questo sogno d’amore. Non tutti sanno, infatti, che i due tennisti erano amici, prima ancora che amanti. E che erano entrambi fidanzati, quando, all’improvviso, i loro cuori hanno iniziato a battere in maniera diversa ed inequivocabile. Flavia, raccolti i cocci dopo l’addio di Carlos Moya, stava con il modello Andrea Preti; il sanremese, invece, stava con l’ex schedina di Quelli che il calcio Svetlana Simenova.

Pennetta superstar, oggi come allora: il podio è ancora suo

Non è stato facile, in definitiva, arrivare fino a qui, ma tutto si può dire, effettivamente, tranne che non ne sia valsa la pena. Insieme formano, si provi a dire il contrario, una delle coppie più belle dell’universo sportivo e non solo.

Speriamo solo, dunque, che quello che è accaduto nelle scorse ore non rappresenti una “minaccia” concreta al loro rapporto. Che Fognini abbia preso la notizia nel migliore dei modi. In sostanza, è successo che la Pennetta è ancora, ufficialmente, una delle sportive più amate d’Italia. Non per il suo talento, quanto piuttosto per il suo sex appeal. Non a caso, infatti, la talentuosissima Flavia è nientepopodimeno che terza nella classifica degli sportivi più sexy d’Italia, elaborata dall’istituto di ricerca francese Discurv per conto di XloveCam.

Ha battuto fior fiori di campionesse del passato e del presente, agguantando un podio che le fa onore. Solo Sofia Goggia e Federica Pellegrini, regina indiscussa di questa classifica, hanno ottenuto più voti di lei; per il resto, la tennista ha dato filo da torcere a Larissa Iapichino, Marta Menegatti, Paola Egonu e perfino a Francesca Schiavone. Un terzo posto che speriamo solo non ingelosisca, a questo punto, il buon Fognini…