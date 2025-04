Pronostico Atletico Madrid-Valladolid: è successo 4 volte di fila

Atletico Madrid-Valladolid è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La scorsa settimana, con la vittoria all’ultimo minuto sul campo del Siviglia, l’Atletico Madrid di Simeone ha rosicchiato dei punti alle due battistrada, Barcellona e Real. Le prime due della classe hanno vinto, con fatica, le proprie sfide del weekend, e quindi anche i Colchoneros devono fare altrettanto se vogliono tenere accese le minime speranze di poter rimanere in corsa per la Liga. O nella peggiore delle ipotesi, e sarebbe già una buona cosa, chiudere al secondo posto, davanti alla squadra di Ancelotti.

L’impegno contro il Valladolid è tutt’altro che insuperabile. Gli ospiti con 16 punti in classifica sono già retrocessi – non in maniera aritmetica ma poco ci manca – e hanno la peggiore difesa del campionato con 69 gol subito. Una marea. E infatti, all’andata, l’Atletico ha fatto cinque gol a questa squadra. Inoltre, da ben quattro incroci di fila, questa partita alla fine dei 90minuti regala almeno tre reti complessive. Cosa che potrebbe serenamente succedere, e secondo noi succederà, anche nella serata di lunedì in questo posticipo importante del campionato spagnolo. Insomma, su come andrà a finire questo match, non ci possono essere davvero dubbi di sorta.

Come vedere Atletico Madrid-Valladolid in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Valladolid, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara indirizzata subito, già nel primo tempo. E si prospetta anche una goleada della squadra di Simeone che ha un impegno semplice e che quindi vincerà senza problemi. Match da almeno tre reti complessive, insomma, forse quattro. E probabilmente i gol potrebbero arrivare tutti da un lato, visto che gli ospiti non solo hanno la peggior difesa ma anche il peggior attacco con soli 19 gol fatti in tutto il campionato.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Valladolid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Simeone, Llorente, Barrios, Gallagher; Alvarez, Griezmann.

VALLADOLID (4-4-2): Ferreira; Candela, Torres, Okzacar, J Sanchez; I Sanchez, Nikitscher, Tuhami, Moro; Sylla, Latasa.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0